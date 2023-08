Präsidentin Novák besucht Transkarpatien

Präsidentin Katalin Novák nahm am Dienstag an einer Messe zu Ehren des Heiligen Stephanus in der römisch-katholischen Kirche von Berehove in den Unterkarpaten teil – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Sie sagte, dass es trotz aller aktuellen Schwierigkeiten gut sei, mit den ethnischen Ungarn in den Unterkarpaten zu feiern. In ihrer Ansprache dankte sie „all jenen, die ausharren und hier bleiben und ihre Gemeinden aufbauen, und jenen, die diese Gemeinden leiten“. Novák sagte, dass sie ihren Verhandlungspartnern bei den bevorstehenden Gesprächen in Kiew sagen werde, dass „sie sich auf die Ungarn verlassen können … Ungarn hilft“. „Wir erwarten, dass die ethnischen Ungarn hier in den Unterkarpaten auf eine Weise leben können, die ihrer selbst und Europas würdig ist“, fügte sie hinzu. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine sagte sie, man müsse die Kräfte bündeln. „Lassen Sie uns Kraft aus den ukrainischen Freunden schöpfen, auf die wir uns verlassen können“, fügte sie hinzu und äußerte die Hoffnung, dass „wir eine gemeinsame Zukunft haben werden, auch wenn wir den Weg dorthin jetzt noch nicht sehen können.“ Sie sagte, man könne auch Kraft aus „unserer gemeinsamen tausendjährigen Geschichte“, den Mitgliedern der Gemeinschaft und der Arbeit der Hilfsorganisationen schöpfen. „Aber vor allem sollten wir Kraft aus unserem gemeinsamen christlichen Glauben schöpfen“, fügte sie hinzu und betete mit der Gemeinde um Frieden.