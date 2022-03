Szijjártó: Regierung will verhindern, dass Ungarn in den Krieg hineingezogen wird

Die Regierung arbeitet daran, zu verhindern, dass Ungarn in den Krieg in der Ukraine hineingezogen wird, und widersteht dem damit verbundenen „in- und ausländischen Druck“, sagte Außenminister Péter Szijjártó nach der Teilnahme an einer Sitzung des nationalen Sicherheitsgremiums und einer Kabinettssitzung am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Während die diplomatischen Bemühungen verstärkt wurden undim Gange sind, haben die militärischen Aktionen in der Ukraine nicht nachgelassen, und es wird von ständigen bewaffneten Konflikten berichtet, wurde er in einer Erklärung des Außenministeriums zitiert. Szijjártó bestätigte, dass die Entscheidung der Regierung, keine Soldaten oder Waffen in die Ukraine zu schicken, „fest und unwiderruflich“ sei. Die Regierung werde auch nicht zulassen, dass tödliche Hilfsgüter das ungarische Territorium überqueren, fügte er hinzu. „Ungeachtet des Drucks, den die Opposition und ausländische Akteure im In- und Ausland ausüben, werden wir an dieser Entscheidung festhalten“, sagte er.