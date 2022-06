Szentkirályi: „Geldbörsen der Menschen müssen von der Kriegsinflation verschont bleiben“

Vor allem „die Brieftaschen des ungarischen Volkes“ müssten von der Kriegsinflation verschont werden, sagte Regierungssprecherin Alexandra Szentkirályi am Montag dem öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender M1 – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Szentkirályi sagte, es gebe einen klaren Zusammenhang zwischen dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine und der hohen Inflation, weshalb die Regierung geprüft habe, wie sie den Menschen mit ihren eigenen Mitteln helfen könne. „Wir müssen eine Situation verhindern, in der es den Menschen schlechter geht, in der es den Unternehmen schlechter geht und in der wir die Errungenschaften aufs Spiel setzen, die es vielen Menschen ermöglicht haben, Arbeit zu haben und Familien in Sicherheit zu wissen“, sagte Szentkirályi.

Sie sagte auch, sie erwarte einen „heftigen Kampf“ mit Brüssel, wenn es um die Frage der Sanktionen gehe. Als Mitgliedstaat der Europäischen Union habe Ungarn ein Interesse daran, sich auf eine gemeinsame europäische Position zu einigen, aber dies könne nicht das Ziel der Regierung ersetzen, das ungarische Volk zu vertreten, sagte sie. Wenn die von der EU vorgeschlagenen Sanktionen nicht gut für die Ungarn seien, werde die Regierung dies deutlich machen, fügte Szentkirályi hinzu. „Wenn der ursprüngliche Vorschlag für das Ölembargo gleichbedeutend damit gewesen wäre, dass Europa sich selbst in den Fuß schießt, dann wäre das Gasembargo praktisch ein Schuss in die Lunge“, sagte Szentkirályi und argumentierte, dass die europäischen Länder nicht in der Lage wären, russische Gasimporte angemessen zu ersetzen. Zu den von der Regierung eingeführten Steuern auf zusätzliche Gewinne sagte Szentkirályi, die Maßnahme sei nicht eingeführt worden, damit die Unternehmen sie nicht einhalten. Sie wies darauf hin, dass die Regierung eine Überprüfung des Verbraucherschutzes für jedes Unternehmen anordnen könne, das versuche, die zusätzlichen Belastungen auf die Verbraucher abzuwälzen.

In der Zwischenzeit erklärte Szentkirályi gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Sender Kossuth Radio, dass die Inflation in einem Land umso höher sei, je näher es dem Krieg sei. In Estland liege die Inflation bei 20 %, in Lettland und Litauen bei über 16 bis 18 % und auch in der Slowakei, Bulgarien, Polen und der Tschechischen Republik sei die Inflation höher, sagte sie. Szentkirályi sagte, die Regierung habe beschlossen, die Preisobergrenzen für Lebensmittel und Benzin bis Oktober zu verlängern und das Kreditmoratorium und die Obergrenze für Hypothekenzinsen bis Ende des Jahres zu verlängern, um die Ungarn vor den Auswirkungen der Kriegsinflation zu schützen.