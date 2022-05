Palkovics nimmt an der Feier zum Bau der BBS-Bibliothek teil

Der Minister für Innovation und Technologie, László Palkovics, nahm am Dienstag an einer Zeremonie zur Fertigstellung des Hauptgebäudes einer neuen Bibliothek und eines Studentenzentrums für den Komplex der Budapest Business School teil – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In seiner Ansprache sagte der Minister, dass die BBS als eine von 21 Universitäten, die in den letzten zwei Jahren in Stiftungen überführt wurden, „ein Nutznießer der ungarischen Hochschulreform“ sei. Ein neues Verwaltungsmodell für diese Universitäten bedeute „nicht nur einen einfacheren Betrieb, sondern auch ein anderes Finanzierungsmodell“, sagte er und fügte hinzu, dass sich die Mittel für die BBS unter dem neuen System vervierfacht hätten. Dank der Entwicklungen der letzten Jahre seien immer mehr ungarische Universitäten in die Liste der 1.000 besten Universitäten der Welt aufgenommen worden, sagte Palkovics. Die Ausgaben für die Hochschulbildung werden sich im Jahr 2022 auf 2 % des ungarischen BIP belaufen. In der Zwischenzeit werden 2.700 Milliarden Forint (7,1 Mrd. EUR) für Projekte zur Entwicklung der Hochschulen zur Verfügung stehen, so der Minister.