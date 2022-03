Tausende von Waldbränden in Ungarn in diesem Jahr

In diesem Jahr sind in Ungarn 5.600 Waldbrände ausgebrochen, die 11.500 Hektar betrafen, acht Menschen verletzten und einen Todesfall verursachten, so die Katastrophenschutzbehörde (OKF) – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Seit dem 10. März gilt ein landesweites Verbot,zu entzünden, da es inin den letzten Monaten kaum geregnet hat. In der Nähe von Waldgebieten wurden verschiedene Beschränkungen für die Verwendung von offenem Feuer eingeführt, unddürfen nur verbrannt werden, wenn die örtlichen Gemeindevorschriften dies zulassen.