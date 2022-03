Ungarn setzt seine Interessen auf dem NATO-Gipfel durch

Der ungarische Standpunkt und das nationale Interesse wurden auf dem NATO-Gipfel erfolgreich durchgesetzt, so Viktor Orbán – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

werde keine Soldaten oder Waffen in dieschicken, sagte der Ministerpräsident in einer Videoerklärung. „Es wurde akzeptiert, dass wir keine Waffen schicken werden; auch werden keine Waffen auf dem Weg in die Ukraine durch ungarisches Territorium zugelassen.“ Die NATO-Mitglieder, so fügte er hinzu, hätten sich darauf geeinigt, dass es von größter Bedeutung sei, ein Übergreifen des Krieges über die Grenzen der Ukraine hinaus zu verhindern, was bedeute, dass eine Flugverbotszone vom Tisch sei. „Das ist eine gute Nachricht für Ungarn“, sagte er.

Außerdem habe die NATO beschlossen, die an die Ukraine angrenzenden mitteleuropäischen Länder – Polen, die Slowakei, Ungarn und Rumänien – zu stärken, sagte er. Die NATO-Truppen werden in Ungarn stationiert werden und eine defensive Rolle spielen, sagte Orbán. „Wir erwarten sie: Türken, Italiener und Kroaten, aber auch Amerikaner“, sagte er. Zusammen mit der ungarischen Armee „werden sie den Frieden und die Sicherheit Ungarns und des ungarischen Volkes garantieren“, fügte er hinzu.