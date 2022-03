Ungarn wird keine Waffen in das Kriegsgebiet schicken

Es liege im Interesse des ungarischen Volkes, Ungarn aus dem Krieg in der Ukraine herauszuhalten. Deshalb werde das Land keine Waffen oder Soldaten in das Kriegsgebiet schicken, sagte Viktor Orbán – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ungarn werde auch keine tödliche Hilfeleistung über die ungarisch-ukrainische Grenze zulassen, sagte der Ministerpräsident in einer Videoerklärung. Orbán sagte, dass das nationale Sicherheitsgremium Ungarns, das heute zusammenkam, beschlossen habe, keineüber die ungarisch-ukrainische Grenze zu schicken. „Wir haben beschlossen, solche Transporte nicht zuzulassen“, sagte er und fügte hinzu, dass nichts zugelassen werden dürfe, was die Sicherheit der in denlebenden Ungarn gefährden könnte.

Orbán sagte, inmitten des Krieges sei Nüchternheit gefragt. „Natürlich leisten wir humanitäre Hilfe“, sagte er und wies darauf hin, dass ungarische Hilfslieferungen am Sonntag und Montag in der Ukraine eingetroffen seien. Der Ministerpräsident wies auch darauf hin, dass man sich um die Flüchtlinge kümmere, die über die Grenze gekommen seien.

In der Zwischenzeit erklärte Außenminister Péter Szijjártó, Ungarn habe der Lieferung von Waffen durch die EU an die Ukraine zugestimmt, werde sich aber auf bilateraler Ebene nicht an der Aktion beteiligen und keine tödlichen Hilfsgüter durch sein Hoheitsgebiet transportieren lassen.