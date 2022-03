Novák: „Ungarns Herz schlägt an der ungarisch-ukrainischen Grenze“

Katalin Novák, die gewählte Präsidentin, sagte am Donnerstag, dass „Ungarns Herz gemeinsam schlägt“ mit den Flüchtlingen, die aus ihrer Heimat in der kriegsgebeutelten Ukraine fliehen mussten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Zum Abschluss ihres viertägigen Besuchs an der ungarisch-ukrainischen Grenze sagte Novák: „Wir haben zwei Armeen. Die eine sind unsere Streitkräfte und die andere ist die Gemeinschaft der ungarischen Bevölkerung, die den ganzen Tag über hier ist und hilft“, sagte Novák auf einer Pressekonferenz in. Novák sagte, sie habe in den vergangenen vier Tagen zwölf Ortschaften besucht, die Arbeit von sechsbeobachtet und mehrere lokale Politiker, Helfer und Freiwillige getroffen. Sie sagte, sie habe auch viele Flüchtlinge getroffen, „die mir sagten, dass sie jedem Ungarn für seine immense Hilfe danken“.

„Die Ungarn in den Unterkarpaten machen eine besonders schwierige Zeit durch“, sagte die gewählte Präsidentin. „Viele haben ihre Häuser verlassen und viele ungarische Kindergärten und Schulen mussten geschlossen werden“, sagte sie und fügte hinzu, dass viel getan werden müsse, um sicherzustellen, dass „das ungarische Leben in den Unterkarpaten auf Dauer erhalten bleibt“.