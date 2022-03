Szijjártó: Brüssel und Washington erkennen Ungarns Flüchtlingshilfe an

Washington und Brüssel haben sich nun den internationalen humanitären Organisationen angeschlossen und die ungarischen Bemühungen um die Unterstützung von Flüchtlingen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen, anerkannt, erklärte Außenminister Péter Szijjártó bei einer Sitzung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen in New York – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Krieg hat eine humanitäre Krise in Europa ausgelöst, und es sind die Nachbarländer der Ukraine – vor allemund-, die die Last der Aufnahme vonzu tragen haben, so Szijjártó. Sogar europäische und amerikanische Staats- und Regierungschefs erkennen die bemerkenswerten Anstrengungen von Freiwilligen, zivilen, karitativen und kirchlichen Gruppen und staatlichen Institutionen an, fügte er hinzu. „Es ist kein Zufall, dass selbst in Washington und Brüssel, wo wir ständig kritisiert werden, entweder öffentlich nichts über uns gesagt wird oder sie zugeben müssen, dass wir zusammen mit Polen eine große Last tragen“. Szijjártó fügte hinzu, dass er humanitäre Fragen mit führenden Vertretern des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationenund der Weltgesundheitsorganisation erörtert habe, die Ungarn alle sehr aufmerksam beobachten würden.

Er wies darauf hin, dass das Internationale Rote Kreuz einen regionalen Stützpunkt im ostungarischen Debrecen eingerichtet hat, unter anderem weil Ungarn keine Waffentransporte über sein Territorium zulässt und daher ein sicherer Ort für humanitäre Aktivitäten ist. UNICEF ist bereits in Budapest mit einem Hauptquartier für 370 Mitarbeiter vertreten, so Szijjártó, und die WHO zeigte sich „sehr erfreut“ darüber, dass die ungarischen Behörden nicht nur Unterkunft und Versorgung für Flüchtlinge, sondern auch Impfungen gegen Covid anbieten.