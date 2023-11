Ungarn unterstützt eine diszipliniertere EU-Fiskalpolitik

Die ungarische Regierung ist entschlossen, das Haushaltsdefizit und die öffentliche Verschuldung des Landes zu reduzieren und unterstützt Maßnahmen, die auf ein strengeres Finanzmanagement auf Ebene der Europäischen Union abzielen, sagte der Finanzminister am Montag. Mihály Varga sprach nach einer Videokonferenz mit seiner spanischen Amtskollegin Nadia Calvino, so das Finanzministerium in einer Erklärung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Varga sagte, Ungarn werde einen Entwurf zur Wirtschaftsregierung der Gemeinschaft unterstützen, den die amtierende spanische EU-Ratspräsidentschaft „im Einklang mit Ungarns Interessen“ geändert habe. Das Haushaltsdefizit und die Verschuldung der EU-Mitglieder seien aufgrund der Coronavirus-Pandemie und des Krieges erheblich gestiegen, was eine Reform der Gemeinschaftsregeln erforderlich mache, so Varga.

„Während der Gespräche waren wir uns einig, dass die Saldenindikatoren verbessert werden sollten, lehnten es aber konsequent ab, der Europäischen Kommission übermäßige Befugnisse bei der Festlegung der Haushalte der Mitgliedstaaten einzuräumen“, wird Varga in der Erklärung zitiert. Die spanische Präsidentschaft habe den ursprünglichen Vorschlag der Kommission „erheblich“ verändert, wobei die neue Version „den Einfluss der Kommission reduziert“ und gleichzeitig die Rolle der Mitglieder bei der wirtschaftlichen Steuerung gestärkt habe, sagte er. Der neue Entwurf enthält auch eine von Ungarn geforderte Änderung, nach der die erhöhten Verteidigungsausgaben eines Mitglieds bei der Bewertung seines Defizits nach den Maastricht-Kriterien berücksichtigt werden sollten, so die Erklärung.