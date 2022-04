Ungarische Polizeieinheiten im Grenzschutzeinsatz in Serbien und Nordmazedonien

Die ungarische Polizei hat eine 29-köpfige Einheit nach Nordmazedonien und 10 Beamte nach Serbien entsandt, um die lokalen Kräfte beim Grenzschutz zu unterstützen, so die offizielle Website der Polizei am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Einheiten werden den lokalen Strafverfolgungsbehörden unterstellt und verwenden ihre eigene Ausrüstung, so police.hu. Dies wird das 71. Kontingent sein, das in Nordmazedonien eingesetzt wird, und das 59. in Serbien, so die Website. Die ungarischen Beamten werden hauptsächlich an der Grenze patrouillieren, um illegale Grenzübertritte zu verhindern und zu untersuchen, und sie werden mit den lokalen Kräften bei der Verhaftung vonund illegalen Migranten zusammenarbeiten, hieß es.