Fünf Tote bei Unfall mit Zug und Transporter in Südungarn

Fünf Menschen starben und mehr als zehn wurden verletzt, als am Dienstagmorgen in der südungarischen Stadt Mindszent ein Lieferwagen vor einen Zug fuhr, berichtet der MTI-Korrespondent vor Ort.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Derereignete sich kurz vor 7 Uhr an einemim Stadtzentrum, als der Lieferwagen auf die Schienen fuhr und mit einem Zug von Szentes nach Hódmezővásárhely zusammenstieß. Der Zug entgleiste und stürzte 60 Meter vom Aufprallort entfernt in einen Graben, während fünf der sieben Insassen des Lieferwagens noch am Unfallort starben.

Die Polizei sperrte die Straße, um die Inspektion und die Rettungsarbeiten zu unterstützen, während ein Rettungshubschrauber zum Unfallort entsandt wurde. Die Feuerwehr wurde zum Unfallort alarmiert, während die Rettungsarbeiten vom Katastrophenschutz koordiniert wurden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Nach Angaben der staatlichen Eisenbahngesellschaft MÁV befanden sich 22 Fahrgäste in dem Zug, von denen zwei schwer und acht leicht verletzt wurden. Nach Angaben der MÁV funktionierten die Bahnampeln ordnungsgemäß, und der Lieferwagen war bei roter Ampel vor den Zug gefahren. Ersatzbusse werden bis Mittwochmorgen Bahnreisende zwischen Szentes und Hódmezővásárhely befördern.