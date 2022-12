Szijjártó: Kernkraftwerk Paks erhält Lieferung von Brennstäben

Das Kernkraftwerk Paks hat eine Lieferung von Kernbrennstäben erhalten, die den sicheren Betrieb des Kraftwerks für mehrere Monate gewährleisten wird, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In der Energiekrise sei es besonders wichtig, dass ein Land den Großteil des benötigten Stroms selbst produzieren könne, sagte Szijjártó auf Facebook. In Ungarn liefere das Kernkraftwerk Paks die Hälfte des produzierten Stroms und decke ein Drittel des Verbrauchs, fügte er hinzu. „Der sichere und vorhersehbare Betrieb des Kraftwerks ist entscheidend für unsere Energiesicherheit. Es benötigt Kernbrennstoff, den wir aus Russland importieren“, sagte er. Szijjártó fügte hinzu, dass der Brennstoff auf einer neuen Route angekommen sei, nachdem der Zugtransport durch die Ukraine und der Lufttransport durch den nördlichen Teil Mitteleuropas unmöglich geworden waren. „Dank eines fairen Ansatzes unserer bulgarischen und rumänischen Partner“ sei eine gemischte Lösung entwickelt worden, sagte er. Die Brennstäbe wurden per Schiff nach Bulgarien transportiert und dann auf einen Zug umgeladen, der sie durch Rumänien nach Ungarn transportierte.