Rosatom-Tochter erhält Genehmigung zur Lieferung von Ausrüstung an Paks II

Rosatom Mechanical Engineering, eine Tochtergesellschaft des russischen Unternehmens Rosatom, hat nach einer Prüfung die Genehmigung zur Lieferung von Dampferzeugungsanlagen für die Modernisierung des ungarischen Kernkraftwerks Paks erhalten, teilte Rosatom am Donnerstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Genehmigung wurde nach einer Prüfung von Rosatom Mechanical Engineering durch Vertreter des Projektunternehmens Paks II unter Beteiligung von Experten der ungarischen Atomenergiebehörde (OAH) erteilt. Das Kernkraftwerk Paks, Ungarns einzige kommerzielle Kernenergiequelle, wird um einen fünften und sechsten Block erweitert.