Die Glücksspielindustrie in Ungarn: Online Casinos, Regulierungsbehörden und Gesetze

Ungarn ist ein mitteleuropäisches Land, das alle Formen des Glücksspiels legalisiert hat. Die Gesetzgebung des Landes regelt die Regeln der Glücksspielindustrie sowohl für die landbasierten Einrichtungen als auch für das Online-Segment eindeutig. Der größte Glücksspielanbieter in Ungarn ist Szerencsejáték. Bis 2012 war es das Glücksspielmonopol des Landes und im Besitz des Staates. Seit 2012 wurden die Rechtsvorschriften zur Regulierung von Glücksspielen erheblich geändert.

Sie haben die Möglichkeiten für online kaszinó erweitert. Der Betrieb von Online-Casinos ist in Ungarn legal. Es wird durch das Glücksspielgesetz von 1991 und spätere Änderungen geregelt. Das Monopol für die Eröffnung von Online-Casinos liegt beim Staat, aber in den letzten Jahren hat es globale Veränderungen gegeben und unabhängige Unternehmen können ebenfalls Casinos gründen. Um eine Ressource zu erschließen, muss eine entsprechende Konzession eingeholt werden.

Die Gültigkeitsdauer der Lizenz für die Organisation von Online-Ressourcen – 5 Jahre. Dies ermöglicht es dem Casino, den Spielern legal ihre online nyerőgépek, Bonusangebote und vieles mehr anzubieten.

Glücksspielgesetzgebung in Ungarn

Der Prozess der Legalisierung des Glücksspiels in Ungarn begann im Jahr 1991. Zu dieser Zeit wurden moderne Gesetze zur Regulierung des Glücksspielmarktes verabschiedet:

Gesetz Nr. 34 „Über das Glücksspiel“, das wichtigste Gesetz, mit dem das Glücksspielgeschäft sowohl in landgestützten Einrichtungen als auch in Online-Ressourcen geregelt wird;

Gesetz Nr. 16 „Über die Konzession“, das dem Staat das ausschließliche Recht zur Erbringung von Glücksspieldienstleistungen sichert.

Der erste Anbieter im Land war das erwähnte staatliche Unternehmen Szerencsejáték. Nachdem sie das Monopolrecht für die Erbringung von Glücksspieldienstleistungen erhalten hatte, war sie zunächst für die Verwaltung von Lotterien zuständig. Die Kontrolle des Wettmarktes für Sportwetten wurde von TippMix übernommen.

Im Jahr 2005 unterzeichnete der ungarische Finanzminister den Erlass Nr. 32, in dem die Vorschriften für die Zulassung und Kontrolle von Glücksspielen festgelegt sind. Das Land verfolgte weiterhin eine Monopolpolitik. Ausländische Glücksspielunternehmen aus anderen Ländern konnten nicht in den ungarischen Markt eintreten. Die Situation begann sich im Jahr 2006 zu ändern, als die Besitzer von Sportingbet.com bei der Europäischen Kommission um Unterstützung baten. Bereits im darauffolgenden Jahr erhielt Ungarn eine Mahnung zur Öffnung des Marktes. Daher sahen sich die staatlichen Behörden gezwungen, eine Änderung der Gesetzgebung in Betracht zu ziehen.

Ungarische Glücksspiel-Regulierungsbehörde

Die Zuständigkeit für die Regulierung des Glücksspielmarktes liegt bei der Glücksspielaufsichtsbehörde, die Teil der ungarischen Steuer- und Zollverwaltung ist. Die Aufgaben der Agentur sind:

Lizenzierung von Glücksspielunternehmen;

Kontrolle der Tätigkeiten der Betreiber und der Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften;

Führung von Registern, Rechnungsprüfungen;

Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten bei der Tätigkeit der Anbieter;

Durchführung entsprechender Untersuchungen;

Verhängung von Geldstrafen und Sanktionen;

Unterdrückung der Aktivitäten nicht zugelassener Unternehmen.

Die Verwaltung arbeitet mit der nationalen Behörde für Öffentlichkeitsarbeit und der nationalen Verbraucherschutzbehörde zusammen. Für die Gesetzgebung im Glücksspielbereich ist das Ministerium für Volkswirtschaft zuständig.

Konzessionspflichtige Tätigkeiten und Bedingungen für den Erhalt von Lizenzen

Alle Arten von Glücksspielen sind in Ungarn lizenzpflichtig:

Kartenspiele (Poker);

Wetten (Sport oder andere Ereignisse);

Landbasierte und Online-Casino-Aktivitäten;

Spielautomaten;

Verschiedene Arten von Lotterien, darunter Bingo, Keno, Joker.

Die Organisation von landgestützten Kasinos und Pokerclubs ist in Ungarn jedoch nach wie vor ein staatliches Monopol. Mit anderen Worten, diese Tätigkeiten können entweder von eigens dafür gegründeten staatlichen Unternehmen oder von Unternehmen, die eine Konzession erhalten haben, ausgeführt werden.

Heute gibt es in Ungarn 9 landbasierte Casinos:

Sopron Casino in Sopron;

Win Gyor;

Grand Casino in Debrecen;

Onyx in Nyiregyhaza;

Las Vegas Casino Atlantis, Las Vegas Casino Atrium EuroCenter, Las Vegas Casino Corvin, Las Vegas Casino Sofitel, Tropicana Casino in Budapest.

Auch private Unternehmen haben das Recht, Spielhallen zu betreiben. Unternehmer, die einen Glücksspielclub eröffnen wollen, müssen:

Registrieren Sie ein Unternehmen mit einem genehmigten Kapital von mindestens 400.000 EUR. Das Unternehmen darf nur eine einzige Art von Tätigkeit ausüben; Um eine Bescheinigung der Abteilung zu erhalten. Wählen Sie Räumlichkeiten, die den Anforderungen entsprechen, und stellen Sie Personal ein. Kaufen und installieren Sie Glücksspielautomaten, die nicht älter als 5 Jahre ab dem Herstellungsdatum sind. Erwerben Sie eine Lizenz für Spielautomaten und eine Spielhalle. Die Gültigkeitsdauer einer Abteilungsbescheinigung beträgt 1 Jahr. Das Dokument wird innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum des Antrags ausgestellt.

Die Lizenzen selbst sind ebenfalls in mehrere Kategorien unterteilt:

Spielautomaten der Gruppe 1 – Automaten, die in der Lage sind, mindestens 80 % des Einsatzes pro 100.000 Spiele zu erzielen, jedoch nicht mehr als 200 jedes einzelnen Einsatzes;

Maschinen der Gruppe 2 – Video-Spielautomaten, die nicht mehr als 200 herkömmliche Einheiten auf einmal annehmen können und einen Gewinn von höchstens dem 25-fachen des jeweiligen Einsatzes „ausgeben“.

Jede Slots in Ungarn muss zertifiziert werden. Dazu müssen die Zeitnischen eine Reihe von Anforderungen erfüllen:

Sie dürfen nicht länger als fünf Jahre ab dem Herstellungsdatum verwendet werden;

Haben Produktionsnummern und eingebaute Kontrollen.

Um eine Halle zu eröffnen, benötigen Sie eine Fläche von mindestens 90 Quadratmetern: 75 für die Aufstellung von Spielautomaten und 15 für die Einrichtung der Bar. Der Zustand der Räumlichkeiten wird durch eine professionelle Bewertung des Rathauses bestätigt. Der Steuersatz setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen:

Die Steuer auf Spielautomaten;

Aufenthaltssteuer;

10-30% des Nettoeinkommens. Die Höhe dieser Steuer hängt von der Rentabilität der Einrichtung ab.

Maßnahmen zum Schutz der Rechte der Spieler

Die Regierungsverordnung sieht derartige Maßnahmen zum Schutz der Spieler vor:

Zugelassene Glücksspielanbieter sind verpflichtet, ihre Kunden über die nachteiligen Auswirkungen und Risiken der Spielsucht zu informieren. Spieler können ihre Besuche in einer oder mehreren landgestützten Glücksspieleinrichtungen mit einer Lizenz für Tage, Wochen oder Monate beschränken. Die Spieler können sich mit einer Lizenz selbst von den Online-Ressourcen in Ungarn ausschließen. Sie können keine Zahlungen von ihren Konten vornehmen, auf virtuelle Seiten zugreifen und keine Werbung und Marketingnachrichten erhalten. Minderjährigen ist das Spielen in ungarischen Kasinos nicht gestattet. Ein Glücksspielanbieter mit einer Lizenz ist verpflichtet, eine Organisation, die Dienste zur Prävention oder Behandlung von Spielsucht anbietet, teilweise zu finanzieren. Das Spielerschutzregister (Játékosvédelmi nyilvántartás) umfasst Personen, die ihren Zugang zu Einrichtungen selbst oder durch Gerichtsbeschluss eingeschränkt haben.

Wenn ein Online-Casino in Ungarn ohne Lizenz arbeitet und gegen das Gesetz verstößt, sperrt der Anbieter den Dienstleister, indem er ihn auf die schwarze Liste setzt. Die Höchststrafe beträgt 100 Mio. HUF (ca. 300.000 EUR) plus Beschlagnahmung von Materialien, Geräten und Ausrüstungen, die für illegales Glücksspiel verwendet wurden. Werbetreibende mit einer Lizenz können gemeinsam (Werbetreibender und Diensteanbieter) für illegale Werbung haften, wenn sie rotierende Spots von Betreibern laufen lassen, die keine ungarische Lizenz haben. Die Geldstrafe beträgt in diesem Fall maximal 10 Millionen HUF (30.000 EUR).

Online Casinos in Ungarn

Das erste lizenzierte Online-Casino in Ungarn, das Vegas-Portal, wurde erst im Februar 2017 eröffnet. Die Website ist Eigentum von LVC Diamond. Die Sammlung von Spielautomaten umfasst Modelle von bekannten Entwicklern: Microgaming, iSoftBet und Play’n GO. Im April unterzeichnete das Casino eine Kooperationsvereinbarung mit Greentube. Dadurch erhielten ungarische Spieler Zugang zu den beliebten Spielautomaten Sizzling Hot, Book of Ra, Lucky Lady’s Charm und anderen des Herstellers.

Darüber hinaus können die Nutzer Roulette, Video Poker, Blackjack und Tischspiele mit Live-Dealern spielen. Die Website bietet eine gute Auswahl an beliebten Zahlungsmethoden. Für Transaktionen stehen Kreditkarten und Prepaid-Karten, Banküberweisungen, beliebte E-Wallets wie Skrill, Neteller und andere zur Verfügung.

Aussichten für die Entwicklung der ungarischen Glücksspielindustrie

Es ist ziemlich schwierig vorherzusagen, wie erfolgreich die Entwicklung des Glücksspiels in dem Land sein wird. Die Meinungen der Experten gehen auseinander. Einerseits haben viele ungarische Bürger gemischte Gefühle gegenüber der Entwicklung des Glücksspiels. Die Massenmedien betreiben die entsprechende Politik der öffentlichen Meinungsbildung. Thematische Sendungen befassen sich häufig mit den negativen Auswirkungen des Glücksspiels auf die psychische Gesundheit. Aber es ist jedem klar, dass man Selbstbeherrschung haben muss und dass es sicher ist, zu spielen. Außerdem weisen die Marktteilnehmer auf recht strenge Lizenzbedingungen und hohe Kosten für die Organisation von Aktivitäten hin.

Es gibt jedoch auch positive Faktoren. Namhafte Betreiber bemühen sich, die Situation zu ändern. Ein Beispiel dafür ist das Casino Vegas.hu. Seinem Inhaber ist es nicht nur gelungen, ein Online-Portal zu eröffnen, sondern auch namhafte Partner zu gewinnen. In Anbetracht der Tatsache, dass die eröffnete Seite eine der wenigen ist, die eine ungarische Schnittstelle anbieten, kann man ihre hohe Popularität voraussagen.

Außerdem haben die ungarischen Behörden von der Europäischen Union erneut die entsprechenden Empfehlungen zur Änderung der geltenden Rechtsvorschriften erhalten. Infolge der Beschwerde von Unibet über „Diskriminierung und intransparente Gesetze“ hat die EU neue Änderungen am Glücksspielgesetz von 1991 empfohlen. Die ungarische Regierung hat diesen Rat einmal befolgt. Die Betreiber hoffen auch dieses Mal auf einen positiven Ausgang.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Ungarn ein Land ist, in dem das Glücksspiel legalisiert ist, jedoch mit strengen Auflagen, was die Organisation des Glücksspiels betrifft. In Anbetracht der Veränderungen auf dem Markt in den letzten Jahren kann jedoch für die Zukunft eine günstigere und dynamische Entwicklung der Branche vorausgesagt werden.