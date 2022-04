Wie funktioniert Paysafecard beim Onlinekauf?

Das Internet hat in den letzten Jahren eine stetig wachsende Anzahl an Möglichkeiten geboten. Dazu zählen nicht nur Beispiele, wie die künstliche Intelligenz und das Cloud-Gaming, sondern auch die zahlreichen Zahlungsmethoden, die mittlerweile online angeboten werden und durch eine schnelle und einfache Abwicklung überzeugen können, sollen.

Vielleicht denken Sie an dieser Stelle an Kryptowährungen, weil diese in den letzten Jahren immer wieder in den Medien aufgetaucht sind und mehr und mehr Menschen begeistern können. Neben den Kryptowährungen und neuen FinTechs, die aktuell vermehrt in der Presse zu finden sind, gibt es jedoch auch langwährende Anbieter, wie beispielsweise Paysafecard, die eine Vielzahl von Möglichkeiten bieten und es ermöglichen an verschiedenen Stellen im Internet zu zahlen.

Im Rahmen dieses Beitrags wollen wir einen genauen Blick auf Paysafecard als Zahlungsmittel im Internet werfen und erklären, worauf es hierbei zu achten gilt und warum es für manche Anwendungsfälle sehr praktisch sein kann auf Paysafecard zu setzen.

Was ist Paysafecard?

Paysafecard ist eine Art virtuelle Prepaid-Karte, welche vom gleichnamigen, österreichischen Anbieter angeboten wird. Bereits seit 2000 wird Paysafecard angeboten und hat durch die weltweite Verbreitung sowie die zunehmende Akzeptanz auf Seiten der Online-Anbieter stetig an Beliebtheit gewonnen.

Wie funktioniert Paysafecard?

Paysafecard ist eine virtuelle Prepaid-Karte, die sich mit dem gewünschten Betrag aufladen und beim Dienstleister des Vertrauens einlösen lässt. Das Prinzip hierbei ist denkbar einfach, indem man den gewünschten Beitrag beispielsweise per PayPal, Kreditkarte oder Online-Überweisung auflädt und innerhalb weniger Sekunden zur Verfügung hat.

Den Beitrag, den man sich auf die Paysafecard geladen hat, kann man dann anschließend bei einem der vielen Partner, die mit Paysafecard zusammen anbieten und auf der Website gelistet sind, einlösen.

Zu diesen Partnern zählen bekannte Namen, wie beispielsweise Deezer, Microsoft, aber auch Steam und Epic Games. Darüber hinaus werden auch Anbieter aus den Bereichen Reisen und iGaming unterstützt.

Netentcasino ist beispielsweise auch eines der Casinos, die Paysafecard akzeptieren und die eine Vielzahl an verschiedenen Spielen, wie Poker, Black Jack und Co. anbieten, um den Spielern zahlreiche Möglichkeiten und besonders viel Spaß ermöglichen zu können.

Wie sicher ist Paysafecard?

Paysafecard ist sicher und macht einiges dafür, um seinem Namen gerecht zu werden. Hierzu zählen einerseits die Anonymität der Nutzer, über die nicht mehr als deren E-Mail-Adresse und das Zahlungsmittel bekannt ist, die zudem auch noch verschlüsselt auf den Datenbanken bei Paysafecard gespeichert werden.

Darüber hinaus lässt sich die eigene Paysafecard auch schnell durch eine neue Paysafecard ersetzen, falls man doch den Verdacht hat, dass jemand anderes in Besitz der eigenen Paysafecard gekommen ist.

Wie Sie sehen konnten, bietet die Paysafecard eine einfache und effektive Zahlungsmethode, um online die verschiedensten Dinge kaufen zu können. Dabei spielt es keine Rolle, ob man gerne seinen Beitrag zum Abo eines Onlinediensts, wie beispielsweise bei Epic Games oder Deezer zahlen will, oder stattdessen doch lieber neues Guthaben auf das eigene Konto bei einem Onlinecasino überweisen möchte.

Aufgrund der Entwicklungen der letzten Jahre und der gestiegenen Popularität der Paysafecard wird es zudem mit Spannung zu verfolgen sein, wie sich diese in den nächsten Jahren und durch weitere Updates und möglicherweise auch durch die Nutzung von künstlicher Intelligenz noch weiter verbessern wird.