Gulyás: Europa „darf sich nicht für den Krieg bestrafen“

Europa dürfe im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine keine Sanktionen verhängen, „mit denen wir in erster Linie uns selbst bestrafen und nicht diejenigen, die wir bestrafen wollen“, sagte der Stabschef des Ministerpräsidenten am Wochenende – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Man dürfe dienicht den Preis des Krieges zahlen lassen, sagte Gergely Gulyás dem öffentlich-rechtlichen Sender Kossuth Radio. Dies könne verhindert werden, „wenn wir unsere Energie weiterhin zu einem möglichst günstigen Preis einkaufen können“, fügte er hinzu. Die Europäische Union sollte daher keine Sanktionen beschließen, die es den Mitgliedstaaten unmöglich machen würden, russischesundzu importieren, sagte Gulyás. Andernfalls müsste Ungarn diese Energie zu viel höheren Preisen einkaufen, was es unmöglich machen würde, die Preisobergrenzen für die Haushalte einzuhalten, und auch die Wirtschaft könnte nicht funktionieren, fügte er hinzu.

Die EU habe keinerlei Sanktionen genehmigt, die es einem Mitgliedstaat unmöglich machen würden, russisches Gas in Rubel zu bezahlen, sagte Gulyás und wies darauf hin, dass eine solche Transaktion zwischen einem Staat und einem Unternehmen durch einen zivilrechtlichen Vertrag geregelt werde. Gulyás sagte, der ungarische Staat zahle nicht in Rubel für russisches Gas, sondern habe ein Euro-Konto bei der Gazprom Bank eröffnet, die die vom ungarischen Staat auf ihr Konto überwiesenen Euro in Rubel umrechne.