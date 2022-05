Magyar Suzuki bestätigt Dieseluntersuchung

Die lokale Niederlassung des japanischen Automobilherstellers Suzuki hat bestätigt, dass eine Untersuchung im Zusammenhang mit früher produzierten Fahrzeugen mit Dieselmotoren im Gange ist, berichtet die Wirtschaftszeitung Világgazdaság – so die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Wir bestätigen, dass eine Untersuchung in Bezug auf Dieselfahrzeuge, die früher von Magyar Suzuki produziert wurden, im Gange ist. Unser Unternehmen wird derzeit in dieser Angelegenheit informiert und kooperiert in allen Bereichen mit den ausländischen und ungarischen Behörden“, teilte das Unternehmen der Világgazdaság mit. „Wir möchten betonen, dassdie geltenden Vorschriften unter allen Umständen einhält und im Einklang mit diesen Vorschriften arbeitet“, fügte es hinzu. Magyar Suzuki sagte, es könne „keine weiteren Informationen zu einer laufenden Angelegenheit geben“.

Reuters berichtete am Mittwoch, dass Staatsanwälte aus Deutschland, Italien und Ungarn Durchsuchungen im Zusammenhang mit der Verwendung von illegalen Abschalteinrichtungen durchgeführt haben, die gefälschte Abgaswerte liefern, um die EU-Vorschriften für Suzuki-Dieselfahrzeuge einzuhalten. Die deutschen Staatsanwälte erklärten, ihre Ermittlungen beträfen Suzuki, Stellantis, das den japanischen Automobilhersteller mit Dieselmotoren belieferte, und den japanischen Autoteilehersteller Marelli, der Teile für diese Motoren lieferte. Die Durchsuchungen werden in Deutschland, Italien und Ungarn im Rahmen einer koordinierten Aktion von Eurojust, der europäischen Agentur für strafrechtliche Zusammenarbeit, durchgeführt.