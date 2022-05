Novák: Ungarn und Polen fordern die EU-Kommission auf, Mittel zur Verfügung zu stellen

Ungarn und Polen fordern die Europäische Kommission auf, Vorkehrungen zu treffen, damit die beiden Länder die ihnen zustehenden Mittel aus dem EU-Wiederaufbaufonds erhalten können, sagte die neue ungarische Präsidentin am Dienstag in Warschau. Katalin Novák führte in der polnischen Hauptstadt Gespräche mit ihrem polnischen Amtskollegen Andrzej Duda – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Es liegt im grundsätzlichen Interesse Ungarns, dass das Land seine Souveränität und Unabhängigkeit von Russland auch in Bezug auf die Energieversorgung stärkt, was jedoch den Zugang zu Ressourcen voraussetzt“, sagte Novák auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Duda. Novák wies auf die Abhängigkeit Ungarns von russischer Energie hin und sagte, dass „wir uns deshalb in einer schwierigeren Situation befinden als die meisten anderen EU-Mitgliedstaaten“. Sie sagte, Ungarn habe jedoch für die fünf vorherigen EU-Sanktionspakete gegen Russland gestimmt und dankte Duda, dass sie seine Hilfe bei der Vertretung der ungarischen Interessen im Zusammenhang mit dem vorgeschlagenen sechsten Sanktionspaket der EU zu schätzen wisse.

Novák erklärte, dass die Wahl Polens als Ziel ihres ersten internationalen Besuchs als neue ungarische Präsidentin nicht in erster Linie ein diplomatischer Schachzug gewesen sei, sondern eine „offensichtliche Wahl, die sich aus unserer tausendjährigen Freundschaft und der Tatsache ergibt, dass sich Polen und Ungarn in ihren Werten immer noch nahe stehen“.