Nagy: Inflation wird bis Jahresende in den einstelligen Bereich fallen

Der Minister für wirtschaftliche Entwicklung, Márton Nagy, sagte am Freitag, die Inflation werde ab dem nächsten Monat zurückgehen und bis zum Jahresende in den einstelligen Bereich fallen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Bemühungen der Regierung, die Inflation einzudämmen, werden allmählich Früchte tragen, sagte Nagy auf der Facebook-Seite der Regierung. Er sagte, die hohe Inflationsrate sei eine Folge des Krieges in der Ukraine und der „unklugen Sanktionen Brüssels“ und fügte hinzu, dass die Regierung mit der Zentralbank zusammenarbeite, um die Inflation zu senken. Die Regierung rechne damit, dass die Inflation ihren Höhepunkt im Januar mit über 25 % erreichen werde, sagte Nagy. Die vom Statistischen Zentralamt am Freitag veröffentlichten Januar-Daten seien noch durch die Aufhebung der Preisobergrenze für Kraftstoff Ende letzten Jahres beeinflusst. Die Nivellierung der Lebensmittelpreise sei jedoch ermutigend, fügte er hinzu. Die wirtschaftspolitischen Maßnahmen der Regierung werden Früchte tragen und der globale Angebotsschock wird nachlassen, was in den kommenden Monaten zu einem Rückgang der Inflation führen wird, sagte der Minister. Je schneller die Inflation zurückgedrängt werden kann, desto höher kann der Reallohnzuwachs in diesem Jahr ausfallen, sagte er.