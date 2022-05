Fast 300 Kilometer Radwege in der West-Balaton-Region

Die Region West-Balaton bietet ein Netz von fast 300 Kilometern markierter Radwege und eine breite Palette von Dienstleistungen für Radfahrer – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Auf der Pressekonferenz, auf der das Angebot vorgestellt wurde, betonte László Tar, Geschäftsführer des West-Balatoner Fremdenverkehrsamtes, dass die neue Richtung des Tourismus darin besteht, dass die Menschen, die sich erholen und neue Energie tanken wollen, umweltfreundlich mit dem Zug anreisen und dann zu den Sehenswürdigkeiten radeln. Er fügte hinzu, dassein hervorragender Ort dafür sei, da es an der Kreuzung mehrerer internationaler Radwege liege, wie z. B. dem nach Österreich und Slowenien.

In den vergangenen drei Jahren hat das vom Ungarischen Radsportverband finanzierte Projekt BalatonBike365 fast 20 thematische Radrouten in der Region ausgearbeitet, die die kulturellen, natürlichen und gastronomischen Attraktionen der Region abdecken. Eine der beliebtesten Routen ist die Festetics Kulturerbe-Radtour, die am Helikon Schlossmuseum beginnt und an der Kapelle der Heiligen Dreifaltigkeit auf dem Becehegy in Balatongyörök endet, aber auch Stopps an Themenparks und Aussichtspunkten einschließt. Im Rahmen des Projekts BalatonBike365 wird im September in Keszthely, in der Nähe des Bahnhofs, ein neues Fahrradzentrum eröffnet, in dem man sowohl herkömmliche als auch elektrische Fahrräder, so genannte E-Bikes, mieten kann.

Róbert Pálinkás, Direktor des Helikon Schlossmuseums, erklärte, dass die Einrichtung in den letzten Jahren für 12,5 Milliarden Forint ausgebaut wurde, wovon 8 Milliarden Forint aus EU-Zuschüssen stammen. Davon wurden 30 Millionen Forint für Dienstleistungen für Fahrradtouristen ausgegeben, die demnächst im Museum Fahrräder ausleihen können. Gábor Kulics, Leiter des Keszthelyer Tourinform-Büros, sagte, dass die BalatonBike365-Website und die mobile App im Frühjahr gestartet wurden und Zugang zu 2.700 Dienstleistungen in der Region bieten, und dass die Zahl dieser Dienstleistungen in Zukunft weiter wachsen wird.