HUMDA unterstützt den Kauf von zwei Brennstoffzellen-Bussen in Kecskemét

Die Stadt Kecskemét hat im Rahmen des Green-Bus-Programms der zur Széchenyi Universität Gruppe gehörenden HUMDA (Ungarische Agentur für Mobilitätsentwicklung Zrt.) den Zuschlag für den Kauf von zwei modernen, umweltfreundlichen Bussen erhalten, teilte die HUMDA gegenüber der Nachrichtenagentur MTI mit.

Den Angaben zufolge hat die Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. bei der Ausschreibung für die mit Wasserstoff betriebenen Brennstoffzellen-Busse einen Zuschuss von 544,3 Millionen Forint für die beiden Fahrzeuge erhalten. Der Antragsteller erhielt von der HUMDA einen 100-prozentigen Zuschuss für den Kauf der Busse. Wie es heißt, trägt die Agentur durch die Unterstützung des Kaufs von Brennstoffzellenbussen zur Verwirklichung der Aufgaben bei, die in der nationalen Wasserstoffstrategie Ungarns enthalten sind. Die Brennstoffzellenfahrzeuge werden zunächst an einer mobilen Ladestation in Kecskemét aufgeladen, langfristig ist jedoch die Einrichtung einer permanenten Ladestation geplant. Beide Brennstoffzellen-Busse werden mit grünem Wasserstoff betankt, der mit einer emissionsfreien Technologie hergestellt wird.