BalatonBike365 – Radtouren das ganze Jahr über rund um das ungarische Meer

Im Rahmen des Programms BalatonBike365, das den Radtourismus am Balaton entwickelt und fördert, wurden mehr als 800 km Radwege kartiert, und eine Website sowie die BB365-App helfen bei der Planung von Radtouren – berichtet das Reiseportal turizmus.com.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Initiative BalatonBike365, ein Konsortium aus dem Ungarischen Fahrradverband (MKSZ), der Ungarischen Tourismusagentur (MTÜ) und der Stiftung des Ungarischen Tourismusverbandes (MTSZA), bietet auch weniger bekannte, kleinererund um das ungarische Meer an, die das Radfahren am Plattensee noch spannender und vollständiger machen. Sport- und Tourismusexperten, Marketing- und Kommunikationsexperten, Architekten, IT-Spezialisten, Juristen und Freiwillige arbeiten seit Jahren daran, das Radfahren rund um denzu einem noch schöneren Erlebnis zu machen.

Das Hauptziel von BalatonBike365 ist es, den Zugang zu den ausgewiesenen und beschilderten Fahrradrouten am südlichen Teil des Sees, im Balaton-Oberland und im West-Balaton-Klein-Balaton-Gebiet sowie zu den touristischen Dienstleistungen, den Naturwerten, den kulturellen und gastronomischen Attraktionen in ihrer Umgebung zu ermöglichen, indem sie direkt mit dem Balaton-Radrundweg verbunden werden. Im Rahmen des Programms zur Entwicklung und Förderung des Radtourismus am Balaton hat das Konsortium eine umfassende Studie über den Radtourismusmarkt in Auftrag gegeben, um fundierte Entscheidungen treffen zu können, wobei der Grundsatz gilt, dass das touristische Potenzial Ungarns in seinen Reisezielen liegt. Das Aushängeschild dieser Zielgebietslogik und ein wichtiger Standort im ländlichen Ungarn ist das Balatongebiet.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Als wir das Projekt konzipierten, war es unser Ziel, eine umfassende Radverkehrsentwicklung für die gesamte Balaton-Region zu realisieren, die sowohl die Siedlungen am Ufer als auch im Hinterland in den Kreislauf einbezieht“, sagte Péter Princzinger, Präsident der Stiftung des Ungarischen Tourismusverbandes. „Wir haben mehr als 800 km Radrouten mit 20 Rastplätzen und 3 Servicezentren kartiert, um ein bequemes Radfahren, eine gesunde und nützliche Freizeitgestaltung zu ermöglichen, und wir haben bereits die dazugehörige Website und die App BB365 gestartet, um die Planung von Radtouren und die Orientierung in der Region zu erleichtern“, fügte der MTSZA-Präsident hinzu.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die BB365-App vervollständigt das Erlebnis des Radtourismus, indem sie Ihnen hilft, das Balatongebiet zu entdecken. Wo gibt es in unserer Nähe einen guten Grill? Wo können wir einen prickelnden Rosé trinken? Gibt es in der Nähe ein radfahrerfreundliches Gasthaus, eine Wasserstelle oder eine Rast- oder Servicestation für Fahrräder? Wo können wir einen Kaffee trinken gehen? Welche Attraktionen hat die Gegend zu bieten, oder welche kulturellen Veranstaltungen können wir am Ende der Tour besuchen?

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die BB365-App, die jetzt für Android und iOS verfügbar ist, beantwortet unter anderem diese Fragen. Außerdem bietet sie 50 thematische Wanderwege und eine überregionale MTB-Strecke, die in mehreren Tagen absolviert werden können, mit einem Netz von markierten Routen und nützlichen Informationen für Wanderer, von den verfügbaren Dienstleistungen bis zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten.