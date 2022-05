Planierraupen – Gefragte selbstfahrende Spezialgeräte

Eine Planierraupe ist ein Traktor oder eine Zugmaschine, die mit einem Anbaugerät wie z. B. einem Planierschild ausgestattet ist, das sich außerhalb des Fahrgestells der Maschine befindet. Dies ist eine populäre selbstfahrende Maschine, die für eine breite Reihe von Erdbewegungsarbeiten eingesetzt wird. Die Maschine wird vom Bediener geführt, der sich in einer geschlossenen Kabine befindet.

Planierraupen sind aufgrund ihrer Bescheidenheit und ihrer Fähigkeit, auch unter schwierigsten Bedingungen zu arbeiten, sehr gefragt. Die Maschinen können bei Temperaturen zwischen minus 50 und plus 45 Grad Celsius betrieben werden.

Arten von Planierraupen

Je nach Gerätetyp gibt es die folgenden Arten:

Mit schwenkbarem Planierschild. In Übereinstimmung mit der Längsachse des Geräts kann er in einem weiten Bereich von Winkeln montiert werden. Mit nicht schwenkbarem Geräten. In diesem Fall wird der Planierschild senkrecht zur Achse der Maschine befestigt. Universelle Planierraupen. Das Schild dieser Planierraupen besteht aus zwei Teilen, die in unterschiedlichen Winkeln zur Maschinenachse angelenkt sind. Diese Maschinen werden auch als Gleisbaumaschinen bezeichnet.

Neben dem Planierschild kann die Planierraupe mit weiteren Anbaugeräten wie Böschungslehre, Ausrodemaschinen und Erdbohrern ausgestattet werden.

Die Zugkraft bestimmt den Einsatzbereich:

Bis zu 0,6 Tonnen. Dies sind die kleinsten Maschinen, die im Garten für die Arbeit auf kleinen Grundstücken gefragt sind. Von 0,6 bis 3 Tonnen. Leichte Geräte werden in den kommunalen Diensten zur Beseitigung von Schnee, Sand und Schutt eingesetzt. Von 3 bis 9 Tonnen. Planierraupen der mittleren Leistungsklasse eignen sich für Arbeiten bei weichen Böden und im Landschaftsbau. Von 9 bis 35 Tonnen. Schweres Gerät ist am meisten gefragt, weil es fast alle Arbeiten ausführen kann und mit harten und gefrorenen Böden zurechtkommt. Mehr als 35 Tonnen. Für die Arbeit in Gesteinsschichten im Bergbau wird superschweres Spezialgerät benötigt.

Dank einer breiten Reihe von Planierraupen in Bezug auf Größe und Leistung können Sie die beste Option für Ihren spezifischen Einsatz wählen. Die Maschinen sind wendig genug, kostengünstig zu betreiben und zu reparieren und einfach zu bedienen.

Einsatz von Planierraupen

Maschinen mit Planierschild werden im Hoch- und Straßenbau, im Bergbau, im Landschaftsbau, bei der Landgewinnung, in der Landwirtschaft, in der Industrie und im kommunalen Bereich eingesetzt.

Planierraupen werden für die folgenden Arbeiten eingesetzt:

Abtragen von Bodenschichten;

Ausheben von Gräben und Schächten von geringer Tiefe;

Vorbereitung und Nivellierung der Baustellen für den Bau;

Transport von Sand, Schotter, Ton und anderen Gesteinen;

Transport von Baumaterialien und anderen Gütern;

Ausbau von Böschungen um die Fahrbahn, Teiche und Stauseen;

Schneeräumung und die Beseitigung von verschiedenen Abfällen in dem Gebiet;

Straßenreparaturen und -verbesserungen, Vorbereitung des Straßenuntergrunds;

Verfüllung von Gruben, Gräben und Ausgrabungen.

Planierraupen werden für Roden von Baumstümpfen, das Fällen von Bäumen sowie die Beseitigung von Felsen und Schutt eingesetzt. Die Maschine arbeitet auf Flächen mit großen Neigungswinkeln und Unebenheiten z. B. an Hängen und in Steinbrüchen. Dies ist möglich, weil die Maschine ein Raupenfahrwerk als Unterwagen hat. So kann sich das selbstfahrende Spezialtransportfahrzeug auf jedem Boden bewegen. Planierraupen werden manchmal als Abschleppgeräte eingesetzt.