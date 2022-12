Verteidigungsminister spricht auf Berliner Sicherheitskonferenz

Die Welt stehe vor einer neuen Ära der Sicherheit und Verteidigung, sagte Verteidigungsminister Kristóf Szalay-Bobrovniczky am Donnerstag auf der Berliner Sicherheitskonferenz, dem 21. Kongress für Europäische Sicherheit und Verteidigung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bedrohungen gebe es in Form von Kriegen aus dem Osten und illegalen Migrationswellen aus dem Süden, sagte Szalay-Bobrovniczky auf der Veranstaltung, an der auch Bundeskanzler Olaf Scholz und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg teilnahmen. Die Stärkung der NATO sei ein gemeinsames Interesse, und Ungarn vertrete den Standpunkt, dass die NATO ein Verteidigungsbündnis unabhängiger Staaten sei und das Bündnis nur auf starken nationalen Verteidigungskräften aufgebaut werden könne, fügte er hinzu. Ungarn führe derzeit eine der größten Entwicklungen der ungarischen Verteidigungskräfte in der Geschichte des Landes durch, die den Erwerb neuer Ausrüstung und eine größere Aufmerksamkeit für das Personal umfasse, um eine strukturell moderne und effektive Armee zu schaffen. Die Entwicklungen in der ungarischen Verteidigungsindustrie zielen darauf ab, ein Ökosystem für die Verteidigung zu schaffen, das Innovationen und den Aufbau von Verbindungen mit dem internationalen Netzwerk der Verteidigungsindustrie umfasst, sagte er.

Ungarn sei ein engagierter und verlässlicher NATO-Verbündeter, wie seine Teilnahme an internationalen Operationen beweise, sagte Szalay-Bobrovniczky. Die ungarische Beteiligung an internationalen Einsätzen sei eine der höchsten in der NATO, fügte er hinzu. Während seines Aufenthaltes in Berlin führte Szalay-Bobrovniczky Gespräche mit seiner Amtskollegin Christine Lambrecht, dem Staatsminister im Auswärtigen Amt, Tobias Lindner, und mehreren Vertretern des Bundestages.