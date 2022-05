Investitionsvolumen in Ungarn steigt im ersten Quartal um 8,7 Prozent

Das Investitionsvolumen in Ungarn stieg im ersten Quartal 2022 um 8,7 %, unterstützt durch Investitionen der Unternehmen und wachsende Aktivitäten der Haushalte, so das Statistische Zentralamt (KSH) – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Im Basiszeitraum schrumpfte das Investitionsvolumen um 3,4 %. Die Unternehmensinvestitionen stiegen um 10,5 %, angetrieben durch die Entwicklungen bei Unternehmen in ausländischem Besitz, während die Investitionen des öffentlichen Sektors um 13,0 % zurückgingen, da die zentralen Verwaltungsorganisationen ihre Materialbeschaffungen „stark reduzierten“, so das KSH.

Der leitende Analyst der Magyar Bankholding, Gergely Suppan, sagte, dass das Investitionsvolumen im ersten Quartal auf ein Allzeithoch gestiegen sei. Er merkte an, dass das unerwartet starke BIP-Wachstum im ersten Quartal zum Teil auf das herausragende Wachstum der Investitionen zurückzuführen sein könnte, da die Wachstumsrate der Investitionen leicht über der des BIP lag. Der Anstieg spiegelt die großzügige direkte Unterstützung wider, die die Regierung den investierenden Unternehmen gewährte, um die negativen Auswirkungen der Pandemie auszugleichen, sowie die zinsgünstigen Kredite der Zentralbank und der staatlichen Banken. Die Investitionen des verarbeitenden Gewerbes wurden auch durch den hohen Zustrom ausländischer Direktinvestitionen unterstützt, fügte er hinzu. Steigende Zinssätze, zunehmende Risiken aufgrund geopolitischer Spannungen und ausufernde Energiepreise und Investitionskosten können zu Unsicherheiten führen, aber Investitionen in die Energieeffizienz können sich auch bei höheren Zinssätzen amortisieren, so der Analyst.