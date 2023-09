Investitionsvolumen in Ungarn im zweiten Quartal um 13,5 Prozent gesunken

Das Investitionsvolumen in Ungarn ist im zweiten Quartal um 13,5 % gesunken, teilte das Statistische Zentralamt (KSH) am Donnerstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Investitionsvolumen sank das dritte Quartal in Folge, und zwar noch schneller. Nach Angaben des KSH trugen die meisten Wirtschaftszweige zu diesem Rückgang bei, nur im verarbeitenden Gewerbe und in einigen kleineren Segmenten stieg das Investitionsvolumen an. Die Investitionstätigkeit ausländischer Unternehmen war „gedämpfter“, während die Investitionen staatlicher Unternehmen parallel zu einem Rückgang der Ausgaben für von der Europäischen Union finanzierte Projekte zurückgingen, fügte es hinzu. Das Volumen der Bauinvestitionen sank um 24,2 %, während das der Investitionen in Maschinen und Ausrüstungen um 4,0 % stieg. Die Investitionen beliefen sich im zweiten Quartal auf 3.542 Milliarden Forint, wovon 1.187 Milliarden Forint auf das verarbeitende Gewerbe und 675 Milliarden Forint auf Immobilien entfielen.