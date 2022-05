Ferienhauspreise am Balaton in zwei Jahren fast verdoppelt

Die Preise für Ferienhäuser am Balaton haben sich in den letzten zwei Jahren fast verdoppelt, berichtet die Wirtschaftszeitung Világgazdaság unter Berufung auf Daten der Inseratsseite Ingatlan.com – so die Nachrichtenagentur MTI.

Ferienhäuser am Südufer des „ungarischen Meeres“, dem größten Süßwassersee Mitteleuropas, werden heute für durchschnittlich 1.043.000 Forint (2.654 Euro) pro Quadratmeter angeboten, im Frühjahr 2020 waren es noch 570.000 Forint. Entlang des Nordufers des Sees werden Immobilien für 863.000 Forint pro Quadratmeter angeboten, zwei Jahre zuvor waren es noch 560.000 Forint. Die Preise in Spitzenlagen wie der Halbinselliegen bei bis zu 1.800.000 Forint pro Quadratmeter.