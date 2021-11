Investitionsvolumen in Ungarn im dritten Quartal um 12,4 Prozent im Jahresvergleich gestiegen

Ungarns Investitionsvolumen wuchs im dritten Quartal um 12,4 % im Jahresvergleich, ausgehend von einer niedrigen Basis, teilte das Statistische Zentralamt (KSH) am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Im Basiszeitraum schrumpfte das Investitionsvolumen um 11 %. Die neuen Daten zeigen, dass die Bauinvestitionen um 14,1 % und die Investitionen in Maschinen und Anlagen um 10,3 % gestiegen sind. Die Unternehmensinvestitionen stiegen um 21,8 % auf 1.756 Mrd. Forint (4,8 Mrd. EUR), während die Investitionen des öffentlichen Sektors um 11,7 % auf 402 Mrd. Forint zurückgingen. Im Vergleich zum Vorquartal stieg das Investitionsvolumen saisonbereinigt um 1,8 %. In absoluten Zahlen beliefen sich die Investitionen im 3. Quartal auf 3.065 Mrd. Forint. Auf die Bauinvestitionen entfielen rund 60 % des Gesamtvolumens. Die Investitionen des verarbeitenden Gewerbes stiegen um 24,9 %, die des Baugewerbes um 3,0 % und die des Beherbergungs- und Gaststättengewerbes um 53,0 %.

Finanzminister Mihály Varga kommentierte die Daten mit den Worten, dass die ungarische Wirtschaft in den ersten neun Monaten des Jahres von Investitionen im Wert von 7.800 Milliarden Forint profitiert habe. Die Investitionen wurden hauptsächlich von der Bauwirtschaft, dem verarbeitenden Gewerbe, der Schifffahrt, der Lagerhaltung, dem Handel und der Landwirtschaft getragen, so Varga auf Facebook. Die ungarische Investitionsquote ist seit 2010 von 20 % auf über 27 % des BIP gestiegen, sagte der Minister und fügte hinzu, dass dies eine der höchsten Quoten in der Europäischen Union sei. Ungarn sei auch „führend“ in Bezug auf das Wirtschaftswachstum innerhalb der EU, „und wir arbeiten daran, diesen Vorsprung zu halten“, sagte Varga.

Analysten erklärten gegenüber der Nachrichtenagentur MTI, dass die Investitionszahlen für das dritte Quartal das Niveau vor der Pandemie überstiegen hätten und man erwarte, dass sie durch die Auszahlung von EU-Mitteln einen weiteren Schub erhalten würden. Der Chefanalyst der Takarékbank, Gergely Suppan, sagte, dass die Investitionen, die sowohl aus dem Staatshaushalt als auch aus EU-Mitteln unterstützt werden, voraussichtlich steigen werden, während der Next Generation EU Recovery Fund zusätzliche Mittel bereitstellen wird. Um die Verzögerung bei der Auszahlung der EU-Rückzahlungsgelder auszugleichen, habe die Regierung beschlossen, die Projekte, für die sie bestimmt sind, vorzufinanzieren, so Suppan. Suppan schätzte das Investitionswachstum für das gesamte Jahr auf über 7 %.

Dániel Molnár vom Wirtschaftsforschungsinstitut Századvég sagte, die Tatsache, dass das Investitionswachstum im dritten Quartal hauptsächlich vom Privatsektor getragen wurde, zeige, dass sich die Unternehmen von der durch die Pandemie verursachten Krise erholt und ihre zuvor aufgegebenen Entwicklungen wieder aufgenommen hätten, zusätzlich zu den Investitionen in neue Projekte. Er ging davon aus, dass das Investitionswachstum langfristig robust bleiben wird, fügte aber gleichzeitig hinzu, dass es stark von der Wirtschaftsleistung abhängt und dass eine Verlangsamung der Erholung die Investitionen bremsen könnte.