Mehrheit der Unternehmen gegen ein Verkehrsverbot am Budapester Donauufer

Rund zwei Drittel der Unternehmen, die an einer von der Budapester Industrie- und Handelskammer (BKIK) in Auftrag gegebenen Umfrage teilnahmen, sprachen sich gegen Pläne aus, das untere Donauufer zwischen der Elisabethbrücke und der Kettenbrücke auf der Pester Seite dauerhaft für Autos und andere Fahrzeuge zu sperren – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einer Erklärung vom Mittwoch teilte die Kammer mit, dass die vom Meinungsforschungsinstitut Századvég durchgeführte Online-Umfrage ergab, dass 64 % der über 11.000 Befragten gegen die Pläne waren. 69 % der Befragten sagten, dass die Pläne, wenn sie realisiert werden, die Verkehrssituation in der Hauptstadt verschärfen würden, während 61 % sagten, dass die Sperrung negative Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft haben und die Dienstleistungen in der Region beeinträchtigen würde.