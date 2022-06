HIA schickt Medikamente im Wert von 10 Millionen Forint in die Ukraine

Die Ungarische ökumenische Hilfsorganisation (HIA) wird eine weitere Lieferung von Medikamenten im Wert von zehn Millionen Forint (25.500 EUR) in die vom Krieg zerrissene Ukraine schicken, sagte der Leiter der Organisation am Montag dem öffentlich-rechtlichen Sender M1 – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

HIA koordiniert die Transporte im Rahmen eines internationalen Projekts mit dänischen, finnischen, schwedischen, niederländischen und britischen Partnern, sagte László Lehel. Nach Lebensmitteln und Hygieneartikeln in der Anfangsphase konzentrieren sie sich nun auf Medikamente. Auch die Rückführung von Flüchtlingen und die Bereitstellung von Wohnraum für diejenigen, die in ihr Heimatland zurückkehren wollen, werden immer wichtiger, sagte er. Die Medikamente werden an das Krankenhaus in Berehove (Beregszász) geliefert, fügte er hinzu.