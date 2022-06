Mit dem Kreuzfahrtschiff unterwegs – Traumdestinationen und grandiose Erlebnisse

Kreuzfahrten 2022 buchen sollte man nur beim Besten – wenden Sie sich aus diesem Grund an Costa Crociere S.p.A., eine italienische Reederei, die sich überaus erfolgreich dem Kreuzfahrtgeschäft verschrieben hat. Die Schiffe dieser führenden Reederei fahren zu zahlreichen Zielen – das Mittelmeer, sie sind auf den nordeuropäischen Gewässern unterwegs, sie fahren nach Dubai und in die Vereinigten Arabische Emirate, in die Karibik und in südamerikanische Gewässer.

Faszination Kreuzfahrt

Traum-Destinationen, zahlreiche Sinneseindrücke in kurzer Zeit, Erlebnisse auf hoher See und das alles ohne Stress und ohne ständiges Kofferpacken. Kreuzfahrten sind total im Trend. Dennoch halten sich manche Vorurteile noch immer hartnäckig.

Reisen auf dem Meer sind eine Leidenschaft, die schwer zu beschreiben ist und aus diesem Grund einfach erlebt werden müssen. Passionierte Fans von Kreuzfahrten schätzen in erster Linie, dass es nahezu jeden Tag ein neues Ziel anzufahren gibt, dass man ohne Probleme in fremde Kulturen eintauchen und in kürzester Zeit unglaublich viele Eindrücke von Land und

Bevölkerung sammeln kann .

Zusätzlich überzeugen Kreuzfahrten mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei den meisten Reisen handelt es sich um eine Art von All-inclusive-Aufenthalt, bei welchen man für sein Geld ziemlich viel geboten bekommt und von Höhepunkten der Kulinarik sowie exzellenter Unterhaltung an Bord profitiert.

Vorurteile ade

Trotz der kontinuierlich ansteigenden Beliebtheit von Kreuzfahrtreisen ranken sich noch immer viel zu viele negative Klischeevorstellungen um das Reisen mit dem Schiff. Schluss damit.

Egal, wie aktiv man ist – an Bord eines Kreuzfahrtschiffs findet man auf jeden Fall immer die passende Möglichkeit zur Unterhaltung. Von Swimmingpools und einem entspannenden Wellness-Bereich, vielen Möglichkeiten um Shopping zu gehen über breite sportliche Aktivitäten, Kart Bahn und Spielcasino bis hin zu speziellen kulinarischen Erlebnissen wie unter anderem Sushi Restaurants oder Steakhouse das Freizeitangebot auf Kreuzfahrtschiffen ist fast kaum zu toppen.

Kreuzfahrten sind teuer

Das Angebot an Schiffen und Kreuzfahrten ist riesig. Dementsprechend groß ist auch der preisliche Bereich. Je nach Anspruch ist von günstigen Budgetreisen über kürzere Schnupperkreuzfahrten bis hin. Im Prinzip lassen sich die Kosten für eine Reise auf

einem Kreuzfahrtschiff in etwa mit jenen für Ferien an Land zu vergleichen.

Kreuzfahrten sind etwas für Rentner

Entgegen der landläufigen Meinung gehören die Zeiten, als in erster Linie ein älteres Zielpublikum auf Kreuzfahrten vertreten war, bereits längst der Vergangenheit an.

Gut zu wissen – denn je nach Anbieter ist die Altersklasse ziemlich verschieden. So sind zum Beispiel mit Costa eher Familien unterwegs während sich andere Reedereien mit ihrem Unterhaltungsprogramm perfekt für Junge eignen. Wenn man etwas an Recherche investiert findet man ganz sicher das passende.

An Bord muss man sich in Schale werfen

Vielleicht hat man zum Thema Bekleidungsvorschriften noch die Bilder von Titanic im Kopf, als Leonardo Di Caprio im kleidsamen Smoking am Tisch der feineren Gesellschaft Platz nehmen durfte.

Aber das kann man getrost vergessen. An Bord von Kreuzfahrtschiffen darf man sich während des sehr leger kleiden. Abends kann man zu sportlich eleganter oder festlicher Kleidung greifen. Jedem das Seine.