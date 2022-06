Szijjártó: Logistik ist ein Schlüsselsektor

Die Regierung betrachtet die Logistik als einen Schlüsselsektor, der die Vielseitigkeit der Wirtschaft in einer sich wandelnden Weltwirtschaft zeigt, sagte Péter Szijjártó, der Minister für Außenbeziehungen und Handel, am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Minister sprach auf einer Veranstaltung, auf der das Logistikunternehmeneine Investition von 3,2 Mrd. Forint (8,2 Mio. EUR) für den Bau von Lagerhallen in Tiszaújváros und Kazincbarcika im Nordosten Ungarns ankündigte. Die Investition wird durch einen staatlichen Zuschuss in Höhe von 1,4 Mrd. Forint unterstützt und wird 100 Arbeitsplätze schaffen, sagte er. Der Sektor stand in den letzten Jahren vor „ernsten Herausforderungen“, hat aber auch in den schwierigsten Zeiten eine ununterbrochene Versorgung in Ungarn sichergestellt, sagte er.

Der Produktionswert des Sektors wuchs im ersten Quartal 2022 um 39 % und überstieg damit 1.000 Milliarden Forint, sagte er. Im vergangenen Jahr machte er 5,5 % des BIP aus, wobei 290.000 Beschäftigte in diesem Sektor rund 310 Millionen Tonnen an Waren bewegten. Die Regierung hat in den letzten acht Jahren 29 Logistikinvestitionen unterstützt, die zur Schaffung von 4.000 neuen Arbeitsplätzen beigetragen haben, sagte er. Die neuen Investitionen stünden im Zusammenhang mit der wachsenden Nachfrage des Öl- und Gasunternehmens MOL und des Chemieherstellers BorsodChem, fügte er hinzu.