Rheinmetall-Werk in Zalaegerszeg soll in wenigen Wochen eingeweiht werden

Die Zusammenarbeit zwischen Ungarn und dem deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall entwickelt sich gut. In den nächsten zwei Wochen soll ein Werk in Zalaegerszeg (Südwestungarn) eingeweiht werden, und in Várpalota (Mittelungarn) soll in Kürze mit dem Bau von zwei Munitionsfabriken begonnen werden, sagte der Minister für Technologie und Innovation in Villepinte bei Paris – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Am Rande der Verteidigungs- und Sicherheitsmesse Eurosatory sagte László Palkovics, dass Rheinmetall neben der Produktionsvereinbarung auch ein Forschungsabkommen mit Ungarn über die Entwicklung eines hybriden gepanzerten Infanteriefahrzeugs unterzeichnet habe.

Unterdessen eröffnet Airbus in diesem Monat ein Werk für Hubschrauberteile in Gyula, im Südosten Ungarns. „Neben der Herstellung von Waffen, Munition und Landfahrzeugen hat sich Ungarn auch in der Flugzeugherstellung einen Namen gemacht“, sagte Palkovics. Ungarn hat auch 500 Fahrzeuge von Nurol Makina, einem türkischen Hersteller gepanzerter Fahrzeuge, gekauft, fügte er hinzu. Eurosatory, die größte Verteidigungsmesse in Europa, hat in diesem Jahr 1.700 Aussteller aus 62 Ländern angezogen. Es werden über 200 Delegationen und 100.000 Besucher erwartet. Die Messe findet vom 13. bis 17. Juni statt.