Keresztes erwartet Antwort der slowakischen Behörden zur Verschmutzung des Flusses Sajó

Der Vorsitzende des Parlamentsausschusses für nachhaltige Entwicklung hat erklärt, er erwarte von den slowakischen Behörden, dass sie mitteilen, wann sie die Verschmutzung des Flusses Sajó, der aus dem Nachbarland nach Ungarn fließt, beenden werden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

László Lóránt Keresztes, Abgeordneter der grünen Oppositionspartei LMP, fasste seine Gespräche mit dem Vorsitzenden des Umwelt- und Landwirtschaftsausschusses des slowakischen Parlaments zu diesem Thema zusammen. Keresztes sagte, die Verschmutzung habe „schockierende Zerstörungen verursacht und lebende Organismen entlang eines 10-15 km langen Flussabschnitts in der Slowakei ausgelöscht“, während der Arsengehalt im ungarischen Flussabschnitt über den sicheren Grenzwerten liege, fügte er hinzu. Obwohl die Menge des aus einem stillgelegten Bergwerk in den Fluss eingeleiteten giftigen Wassers in den letzten zwei Wochen um 70-80 % zurückgegangen sei, weise das Wasser, das auf der slowakischen Seite in den Sajó fließt, immer noch einen hohen Gehalt an gefährlichen Stoffen auf. „Das ökologische Gleichgewicht kann nur durch die vollständige Beseitigung der Verschmutzung erhalten werden.“

Keresztes kritisierte die slowakische Regierung, die über viele Monate hinweg keine Maßnahmen zur Verhinderung der Katastrophe ergriffen habe. Er kritisierte auch die ungarische Regierung, die es versäumt habe, ausreichende diplomatische Maßnahmen zu ergreifen.