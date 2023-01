LMP initiiert Referendum, um den Bürgern ein Mitspracherecht bei Batteriefabriken zu geben

Die oppositionelle LMP hat ein Referendum initiiert, um die Errichtung von Batteriefabriken von der Zustimmung der Bürger vor Ort abhängig zu machen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

László Lóránt Keresztes, der Vorsitzende des Parlamentsausschusses für nachhaltige Entwicklung, gab eine Pressekonferenz, nachdem er die erforderlichen Unterlagen im Nationalen Wahlbüro eingereicht hatte. Der Schutz der Naturschätze und die Förderung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit des Landes seien in Zeiten der Krise von zentraler Bedeutung, sagte er. Die Entscheidung der Regierung, „Ungarn durch politische Entscheidungen in eine Batterieproduktionsmacht zu verwandeln“, stehe im Widerspruch zu diesen Zielen, sagte er.

Die Herstellung von Batterien verbrauche zudem Wasser und Energie in einer Zeit, in der diese Ressourcen im Land knapp seien. Keresztes betonte, dass die Regierung die Umweltprobleme, die die Batteriefabriken aufgeworfen haben, nicht in den Griff bekommen habe und sich auf die Seite der ausländischen Investoren gestellt habe, ohne die Meinung der Einheimischen zu diesem Thema zu kennen.