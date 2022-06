Orbán-Zelensky-Gespräch: Ungarn unterstützt die EU-Bestrebungen der Ukraine

Volodymyr Zelensky hat am Dienstag mit Viktor Orbán telefoniert. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die EU-Beitrittskandidatur der Ukraine und die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen in Ungarn, so Orbáns Pressechef gegenüber der Nachrichtenagentur MTI.

Der ungarische Ministerpräsident unterstrich Ungarns Unterstützung für den EU-Kandidatenstatus der Ukraine und die Beseitigung bürokratischer Hindernisse für den EU-Beitritt der Ukraine, sagte Bertalan Havasi, stellvertretender Staatssekretär für Medienkommunikation im Büro des Ministerpräsidenten. Orbán versprach, die ungarische Haltung auf dem EU-Gipfel diese Woche in Brüssel zu vertreten. Orbán wies darauf hin, dass das Land inzwischen fast 800.000 ukrainische Flüchtlinge aufgenommen habe und bereit sei, bei weiteren Energieprojekten sowie beim Bahntransport ukrainischen Getreides mitzuwirken. Ungarn werde auch eine noch größere Zahl ukrainischer Studenten aufnehmen, sagte er seinem Amtskollegen. Im Namen des ukrainischen Volkes dankte Zelensky dem ungarischen Volk für seine Hilfe, so Havasi.