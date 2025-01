Viktor Orbán will in Bratislava über Energiesicherheit und die Ukraine sprechen

Ministerpräsident Viktor Orbán wird am Dienstag bei einem Arbeitsessen in Bratislava Gespräche mit dem slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico führen, so Bertalan Havasi, Pressechef des Ministerpräsidenten, gegenüber der Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Wichtigstes Thema des Treffens wird die Energiesicherheit Ungarns und der Slowakei nach der Unterbrechung des Gastransits durch die Ukraine sein. Auch die Frage der Ukraine wird bei den Gesprächen erörtert. Die beiden Regierungschefs haben bereits mehrfach deutlich gemacht, dass eine Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO nicht in Frage kommt und dass ein Beitritt des Landes zur EU ebenfalls viele Gefahren mit sich bringen würde, insbesondere für die europäische Landwirtschaft, so der Pressechef.