Orbán: Leben können nur durch Frieden und Waffenstillstand gerettet werden

Leben können nur durch einen Waffenstillstand und die Sicherung des Friedens gerettet werden, sagte Viktor Orbán, Ungarns Ministerpräsident, in einem am Donnerstag auf Facebook hochgeladenen Video. „Wir Ungarn sind immer noch auf der Seite des Friedens“, erklärte er – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sprach auf dem Sondergipfel der Europäischen Union in Brüssel, so Orbán. Der Ministerpräsident sagte, Ungarn habe im vergangenen Jahr mit der Lieferung von Hilfsgütern für die Ukraine und der Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Land seine bisher größte humanitäre Aktion durchgeführt. „Wir haben mehr als eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine über unsere Grenzen gelassen“, fügte er hinzu. „Nach den Äußerungen des ukrainischen Präsidenten ist klar, dass sich dieser Krieg in die Länge ziehen wird. Wir können nicht damit rechnen, dass er bald zu Ende ist“, sagte Orbán und fügte hinzu, dass Ungarn den Ukrainern weiterhin mit humanitären Mitteln helfen werde, aber „wir werden keine Waffen liefern“. Eine Lösung, die zu einem dauerhaften Frieden führt, liege im ungarischen Interesse, so Orbán.