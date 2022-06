Szijjártó: Ungarn wird keine Zugeständnisse bei der Energiesicherheit machen

Ungarn wird „keine Zugeständnisse“ machen, wenn es um die Energiesicherheit des Landes geht, sagte der Außen- und Handelsminister am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bei der Einweihung der neuen Budapester Niederlassung von ExxonMobil Hungary sagte Péter Szijjártó, es sei noch zu früh, um zu sagen, ob die steigenden Energiepreise kurz- bis mittelfristig eingedämmt werden könnten. In ganz Europa hätten sich die Kraftstoffpreise für Fahrzeuge verdoppelt und die Gaspreise seien aufgrund des Krieges in der Ukraine und der russischen Sanktionen um das Vier- oder Fünffache gestiegen. Aber die Ungarn „dürfen nicht den Preis für den Krieg zahlen müssen“, so der Minister in einer Erklärung des Außenministeriums.

Die Regierung versuche sicherzustellen, dass das Land so unabhängig wie möglich von den Unwägbarkeiten der globalen Energiemärkte und ihren „extremen Preisschwankungen“ sei, sagte Szijjártó und nannte als Beispiele das Projekt zur Modernisierung des einzigen ungarischen Kernkraftwerks in Paks und die mit Partnern „aus Ost und West gleichermaßen“ unterzeichneten langfristigen Gasbezugsverträge. Das Land hat auch versucht, die Brennstoffversorgung „aus so vielen Quellen wie möglich“ zu sichern und die entsprechende physische Infrastruktur aufzubauen. „Wir sind bereit, mit jedem zu verhandeln, der ein gutes Angebot macht“, sagte er.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die ungarische Niederlassung von ExxonMobil, die auf Buchhaltung und Rechnungsprüfung ausgerichtet ist, erhält einen staatlichen Zuschuss in Höhe von 108 Millionen Forint (272.300 EUR) zur Kofinanzierung eines 216 Millionen Forint teuren Kurses für 500 Mitarbeiter zur Verbesserung ihrer digitalen Fähigkeiten. Die Entwicklungsprojekte von ExxonMobil haben dazu beigetragen, dass Ungarn zum Marktführer für Unternehmensdienstleistungen in Mitteleuropa geworden ist, fügte er hinzu. In Ungarn gibt es 156 Unternehmenszentren, in denen insgesamt 70.500 Menschen beschäftigt sind, was einem Anstieg von 50 % in den letzten fünf Jahren entspricht, sagte Szijjártó. Er fügte hinzu, dass US-Firmen 105.000 Menschen in Ungarn beschäftigten und damit die drittgrößte Investitionsgemeinschaft im Land darstellten. Der Umsatz des amerikanisch-ungarischen Handels überstieg 2021 sieben Milliarden Dollar, ein Rekordwert, sagte Szijjártó.