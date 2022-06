Ungarn und Bayern unterzeichnen neuen dreijährigen Kooperationspakt

Ungarn und das deutsche Bundesland Bayern haben ein neues dreijähriges Kooperationsprogramm unterzeichnet, das darauf abzielt, ihre gemeinsamen wirtschaftlichen Errungenschaften in der gegenwärtigen „herausfordernden Zeit“ zu bewahren, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Die Weltpolitik und die Weltwirtschaft befinden sich in einem dramatischen Wandel, und in Zeiten wie diesen sind stabile, berechenbare und verlässliche Partner umso wichtiger“, zitierte das Außenministerium Szijjártó auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der bayerischen Ministerin für europäische und internationale Angelegenheiten, Melanie Huml, nach einer Sitzung des ungarisch-bayerischen Gemischten Ausschusses. Der Freistaat Bayern ist Ungarns wichtigster Handelspartner in Deutschland und der zweitgrößte deutsche Investor, so Szijjártó. Rund ein Drittel der ungarischen Exporte nach Deutschland fließen nach Bayern, sagte er und fügte hinzu, dass der bilaterale Handelsumsatz im vergangenen Jahr 15 Milliarden Euro erreicht habe. Die ungarische Regierung habe in den letzten Jahren mit sechs bayerischen Unternehmen strategische Kooperationsvereinbarungen unterzeichnet, sagte er. „Die bayerischen Unternehmen haben ihre Loyalität auch während der Coronavirus-Pandemie bewiesen: 26 Unternehmen haben 28 Milliarden Forint (70,7 Mio. Euro) in Ungarn investiert und damit zum Erhalt von 12.300 Arbeitsplätzen beigetragen, so der Minister.

Szijjártó sagte, die ungarisch-bayerischen Beziehungen beruhten immer auf gegenseitigem Respekt und gegenseitigen Vorteilen. Die beiden Staaten teilten auch das Ziel, ihre bisherigen wirtschaftlichen Errungenschaften in dem gegenwärtigen „schwierigen, von Krieg und Inflation geplagten Umfeld“ zu bewahren. Ungarn biete das wettbewerbsfähigste Investitionsumfeld in ganz Europa und verfüge über die niedrigsten Steuern und eine stabile Energieversorgung. Die Regierung halte es für wichtig, die europäische Einheit in Bezug auf den Krieg in der Ukraine aufrechtzuerhalten, aber sie müsse für die Sicherheit der Energieversorgung des Landes kämpfen, da die ungarische Wirtschaft ohne russische Energie nicht funktionieren könne, so Szijjártó. Ungarn betrachte die Energieversorgung nicht als eine ideologische, sondern als eine „rationale und physische Frage“ und tue alles, um seine Energieversorgung zu schützen, fügte er hinzu. Szijjártó wies darauf hin, dass Ungarn und Bayern ein neues dreijähriges Kooperationsprogramm unterzeichnet haben, das 51 Bereiche umfasst, darunter die gemeinsame Finanzierung der deutschsprachigen Andrássy Gyula Universität in Budapest und die Zusammenarbeit im Bereich der erneuerbaren Energien.

Auf die Beziehungen zwischen der ungarischen und der deutschen Regierung angesprochen, sagte Szijjártó, dass die bilateralen Beziehungen nie davon abhingen, welche politischen Parteien an der Macht seien. Ungarn respektiere stets die Wahlergebnisse in anderen Ländern und arbeite mit denjenigen zusammen, die vom Volk gewählt worden seien, fügte er hinzu.