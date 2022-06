Szijjártó: Integration der westlichen Balkanstaaten als Schlüssel für Europas Sicherheit

„Brüssel und alle westeuropäischen Hauptstädte sollten verstehen, dass es bald schwierig sein wird, über die Sicherheit in Europa zu sprechen, ohne den Westbalkan in die Europäische Union zu integrieren“, sagte Péter Szijjártó, Minister für Auswärtige Angelegenheiten und Handel, am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Wir in der Nachbarschaft des westlichen Balkans sind uns bewusst, wie wichtig die Stabilität in dieser Region ist, und es wäre gut, wenn dies auch in Westeuropa verstanden würde“, sagte Szijjártó in einer Videobotschaft auf Facebook. Mit Blick auf die Beschlüsse des Europäischen Rates vom Donnerstag sagte Szijjártó, sie hätten „in mehreren Ländern, die der EU beitreten wollen, Enttäuschung ausgelöst.“

Szijjártó verwies auf seine telefonischen Gespräche mit Christian Schmidt, dem Hohen Repräsentanten für Bosnien-Herzegowina, sowie mit Milorad Dodik, dem serbischen Mitglied der Präsidentschaft von Bosnien-Herzegowina. Dodik sagte mit Blick auf die politische Spaltung Bosnien-Herzegowinas: „Es gibt eine Frage, in der alle einen Konsens gefunden haben … nämlich die Bedeutung der europäischen Integration“, zitierte ihn Szijjártó. „Es wäre gut, wenn die EU den Bosniern helfen würde, diesen Konsens zu festigen“, sagte er. Szijjártó bedauerte, dass Georgien nicht den Status eines EU-Kandidaten erhalten habe. „Wir sind der Meinung, dass dieses Land alle für eine Kandidatur erforderlichen Maßnahmen umgesetzt hat“, fügte er hinzu. Georgien und seine führenden Politiker seien entschlossen, der EU beizutreten, und „wir können nicht verstehen, warum eine solch entmutigende Entscheidung getroffen wurde“, sagte er. Der Minister sagte, er werde nach Georgien reisen, „um unsere Unterstützung für die EU-Integration unserer georgischen Freunde zu bekräftigen“.