Gulyás: Ungarn will Verbündete finden

Ungarns Regierung ist bestrebt, Verbündete zu finden, und ist nie stolz darauf, bei „bedauerlichen“ Debatten in der Europäischen Union ein Ausreißer zu sein, sagte der Stabschef des Ministerpräsidenten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Aber manchmal sei es notwendig, Brüssel zu bekämpfen, um Entscheidungen zu vereiteln, die die Interessen Ungarns nicht berücksichtigen, sagte Gergely Gulyás in einem Interview mit der öffentlich-rechtlichen Medien-Website hirado.hu. Zum Thema Energie sagte er, es sei derzeit unmöglich, die russischen Ölimporte zu ersetzen, obwohl die ungarische Regierung in den letzten Jahren alles in ihrer Macht Stehende getan habe, um sich alternative Energiequellen zu sichern. Die Diversifizierung der Energiequellen sei seit dem Regimewechsel vor mehr als drei Jahrzehnten ein ständiges Ziel Ungarns gewesen, sagte er. „Während alle postkommunistischen Regierungen Ungarns Lippenbekenntnisse zur Diversifizierung abgaben, waren wir diejenigen, die am meisten taten … Während das Land nur Gas aus Österreich und der Ukraine importieren konnte, als wir 2010 an die Macht kamen, haben wir jetzt Verbindungsleitungen zu sechs unserer sieben Nachbarn“, sagte er. „Das Problem ist, dass Europa es in den letzten dreißig Jahren versäumt hat, die Nachfrage nach alternativen Rohstoff- und Energiequellen zu befriedigen“, so Gulyás. „Solange es keine alternativen Quellen gibt, werden wir stark von russischem Öl und Gas abhängig sein.“