Gulyás: Kinderschutzgesetz muss geschützt werden

Ungarns Kinderschutzgesetz „muss inmitten der internationalen Debatten durchgesetzt und geschützt werden“, sagte der Leiter des Ministerpräsidentenbüros am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bei einer regelmäßigen Pressekonferenz der Regierung bedauerte Gergely Gulyás, dass „in den letzten Wochen immer mehr Fälle von Kindesmissbrauch ans Licht gekommen sind“, was eine Überprüfung der Kinderschutzbestimmungen erforderlich mache. Er wies darauf hin, dass die Justizministerin im Rahmen des Vertragsverletzungsverfahrens gegen Ungarn wegen des Kinderschutzgesetzes eine Gegenklage beim Gerichtshof der Europäischen Union eingereicht habe. Die Regierung bleibe bei ihrem Standpunkt, dass Bildung in die nationale Zuständigkeit falle und Eltern das Recht hätten, über die Erziehung ihrer Kinder zu entscheiden.

Auf die Frage nach Gehaltserhöhungen für Lehrer sagte Gulyás, die Regierung wolle in dieser Angelegenheit „einen großen Schritt machen“, wofür sie auf EU-Mittel zurückgreifen wolle. Er wies darauf hin, dass Lehrer seit dem 1. Januar eine Gehaltserhöhung von 10 % erhielten und das Ziel sei, dass die Löhne der Lehrer bis Ende nächsten Jahres 80 % des Durchschnittslohns von Hochschulabsolventen erreichen.

In der Zwischenzeit sagte Gulyas, dass die Abgeordneten der Regierungsparteien nächste Woche die parlamentarische Delegation anhören werden, die kürzlich Finnland und Schweden besucht hat, und danach eine endgültige Entscheidung in der Frage der NATO-Beitrittsgesuche der beiden Länder treffen werden. Obwohl Schweden und Finnland Ungarns Verbündete seien, „hätten sie sich in den letzten Jahren manchmal so verhalten, als seien sie unsere Feinde“. Gulyás fügte gleichzeitig hinzu, dass der Ministerpräsident die Regierungsparteien gebeten habe, die Bewerbungen Schwedens und Finnlands zu unterstützen.