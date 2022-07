Ungarn: Inflation wird im Herbst ihren Höhepunkt erreichen

Laut Gergely Baksay, Direktor der Ungarischen Nationalbank (NBH), wird die Inflation im Herbst 2022 ihren Höhepunkt erreichen und dann allmählich zurückgehen, bis sie Ende 2023 das Toleranzband der Zentralbank und 2024 das NBH-Ziel von 3 % erreicht hat – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bei der Vorstellung des vierteljährlichen Inflationsberichts stellte er fest, dass die NBH ihre Inflationsprognose für 2022 von 7,5-9,8 % im Märzbericht auf 11,0-12,6 % angehoben hat. Die ungarische Inflation ist die niedrigste in der Region, dank der Preisobergrenzen, die für Grundgüter eingeführt wurden und die verhindern, dass Energiepreiserhöhungen die Kundenpreise in die Höhe treiben, sagte er. Es wird erwartet, dass die Maßnahmen der Regierung die Inflation im Jahr 2022 um 4,3 Prozentpunkte und im Jahr 2023 um 0,7 Prozentpunkte dämpfen werden, so Baksay, der darauf hinwies, dass die Schätzung auf der technischen Annahme beruht, dass die Preisobergrenzen zwischen dem 1. Oktober 2022 und dem 30. Juni 2023 schrittweise abgeschafft werden. Die Lebensmittelpreise könnten in den kommenden Monaten um mehr als 20 % steigen, während die Rohstoff- und Energiekosten kurz vor dem Höchststand stünden, sagte er. Die Erzeugerpreise steigen immer noch, so dass sich dies auch auf die Verbraucherpreise auswirkt.

Die NBH hob ihre BIP-Wachstumsprognose in dem neuen Bericht auf 4,5-5,5 % im Jahr 2022 an, nachdem sie zuvor von 2,5-4,5 % ausgegangen war. Die NBH erwartet für dieses Jahr ein höheres, konsumgetriebenes Wachstum. Die NBH geht davon aus, dass das Leistungsbilanzdefizit im Jahr 2022 vorübergehend auf 6 % ansteigen wird. Der diesjährige Rückgang des Außenhandelsdefizits sei auf die sich verschlechternden Handelsbedingungen, die Verlangsamung auf den Außenmärkten und den Importbedarf der starken Inlandsnachfrage zurückzuführen, hieß es. Die NBH erwartet, dass das Haushaltsdefizit in diesem Jahr auf 4,9 % des BIP und 2024 auf 2,5 % sinken wird. Die öffentliche Verschuldung im Verhältnis zum BIP könnte von 76,6 % Ende letzten Jahres auf unter 75 % im Jahr 2022 fallen, so Baksay.