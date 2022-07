Bauarbeiten am Kernkraftwerk Paks beginnen voraussichtlich im September

Der Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó erklärte am Freitag nach Gesprächen mit Rosatom-Chef Alexey Likhachev in Istanbul, dass die Bauarbeiten für das Kernkraftwerk Paks 2 im September beginnen könnten und alle offenen Fragen im Vorfeld der neuen Phase geklärt seien – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Außenministerium teilte in einer Erklärung mit, dass Rosatom die erforderlichen Unterlagen für vier weitere Genehmigungen des Nationalen Amtes für Kernenergie (OAH) vorlegt, bevor der Bau beginnen kann. „Wenn alles nach der heutigen Vereinbarung abläuft, ist es durchaus möglich, dass die nächste Phase im September beginnt“, zitierte das Außenministerium Szijjártó.

Ziel sei es, dass die beiden neuen Blöcke im Jahr 2030 in Betrieb genommen werden und die Kapazität des Kraftwerks von 2.000 auf 4.400 Megawatt erhöht wird. „Ungarn wird einen großen Schritt in Richtung Stromunabhängigkeit machen; ein enormer Vorteil in einer Zeit irrational steigender Preise auf dem Weltmarkt“, sagte Szijjártó. „Wir werden nicht mehr so anfällig für die Störungen und Krisen des internationalen Marktes sein, wie wir es jetzt sind, und viel weniger als viele andere Länder“, sagte er.

Die Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland sehen ausdrücklich vor, dass die friedliche Nutzung der Kernenergie von allen Beschränkungen ausgenommen ist, sagte Szijjártó. Dementsprechend stehe Rosatom auch nicht auf der Sanktionsliste der EU, sagte er. Szijjarto kündigte außerdem an, dass Gergely Jákli, der ehemalige Leiter der ungarischen Eximbank, die Leitung des Unternehmens Paks 2 übernehmen wird.

Am späten Donnerstagabend gab Szijjártó bekannt, dass das OAH den Antrag auf die Herstellungserlaubnis für die Schmelzfalle der Anlage genehmigt hat. Szijjártó bezeichnete die Genehmigung als „das Wichtigste für die nukleare Sicherheit“ und fügte hinzu, dass die Schmelzfalle eine der kritischen Komponenten der Reaktoren sei. Im Notfall soll die Schmelzfalle die Schmelze des Reaktorkerns auffangen und verhindern, dass radioaktive Stoffe den Reaktorbehälter verlassen. Die Entwicklung sei wichtig angesichts des Krieges in der Ukraine und der geopolitischen Verschiebungen, die die globale Energieversorgung vor große Herausforderungen stellten, so der Minister. „In den kommenden Jahren werden sich diejenigen Länder sicher fühlen, die so viel Energie wie möglich selbst erzeugen können“, sagte er. „Die Anlage in Paks spielt dabei eine Schlüsselrolle.“