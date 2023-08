Geänderter Bauvertrag für Paks unterzeichnet

Mit der Unterzeichnung des geänderten Bauvertrags für die Modernisierung des Kernkraftwerks Paks sei die Vorbereitungsphase des Projekts abgeschlossen und der Weg für den Beginn der Bauarbeiten geebnet worden, erklärte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Vertragsunterzeichnung sei ein wichtiger Meilenstein für den Bau der neuen Reaktorblöcke, sagte Szijjártó nach einem Videotelefonat mit Alexey Likhachev, dem Vorstandsvorsitzenden von Rosatom, und einem Treffen mit Alexander Merten, dem stellvertretenden Leiter von ASE, der Rosatom-Einheit, die als Generalunternehmer für das Projekt fungiert. Die Unterzeichnung des neuen Bauvertrags sei durch das Inkrafttreten des geänderten Finanzierungsvertrags am 16. August möglich geworden, sagte Szijjártó auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Merten. Der neue Vertrag enthält mehrere Bestimmungen, die den Fortschritt des Projekts in der kommenden Zeit beschleunigen und erleichtern werden, sagte der Minister. Die Arbeiten an der Schlitzwand sind im Gange, 467 Meter davon sind bereits gebaut, und die Erdarbeiten für Block sechs werden bald beginnen, sagte er und fügte hinzu, dass die Arbeiten zur Bodenkonsolidierung im Herbst beginnen sollen. Die Unterzeichnung des neuen Bauvertrags und der Übergang zur Bauphase des Projekts werden es ermöglichen, bis Ende nächsten Jahres den ersten Beton zu gießen und einen weiteren wichtigen Meilenstein zu erreichen, sagte Szijjártó.

In der Zwischenzeit, so Szijjártó, liefen die finanziellen Transaktionen des Projekts, für die die notwendigen Vertragsänderungen abgeschlossen seien. Die Modernisierung von Paks ist ein internationales Großprojekt, das keinen Sanktionen unterliegt, da sowohl Rosatom als auch Ungarn mit mehreren westlichen Unternehmen zusammenarbeiten, sagte er.

Szijjártó sagte, Europa werde auch in Zukunft keine Sanktionen gegen die Atomindustrie verhängen und betonte, dass Ungarn einen solchen Schritt niemals unterstützen würde, da er seinen nationalen Interessen zuwiderlaufen würde. Die Energieversorgungssicherheit sei heute eines der wichtigsten Themen, und die Länder, die so viel Energie wie möglich selbst erzeugen könnten, würden in Zukunft am sichersten sein. Im Falle Ungarns seien Kernkraftwerke die einzige Möglichkeit, große Mengen an Energie zu erzeugen, sagte Szijjártó und fügte hinzu, dass die Kernenergie eine sichere, umweltfreundliche und kostengünstige Möglichkeit der Stromerzeugung sei. Die Aufrüstung der Anlage in Paks sei daher eine langfristige Garantie für bezahlbare Energie in Ungarn, so der Minister. Ungarn betrachte daher alle Angriffe gegen das Projekt oder Bestrebungen, es zu blockieren, als versuchte Verletzung seiner Souveränität, fügte er hinzu.