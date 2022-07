Szijjártó: Gas-Embargo kommt nicht in Frage

Die ungarische Regierung lehnt es ab, die Möglichkeit eines Gasembargos gegen Russland auch nur zu diskutieren, sagte der Außenminister vor dem Parlament – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Péter Szijjártó sagte im Parlament, dass neben der ernsten Sicherheitsbedrohung, die der Krieg in der Ukraine für Europa darstelle, auch die Gewährleistung der Energie- und Wirtschaftssicherheit eine Herausforderung darstelle. Die Frage, ob Europa ausreichend mit Energie versorgt werde, sei erstmals Ende letzten Jahres aufgeworfen worden, „und das war das erste Mal, dass die Hauptfrage nicht der Preis war“, sondern die Menge, so der Minister. „Leider befinden wir uns erneut in einer ähnlich schwierigen Situation“, denn die Gaslieferungen aus Russland nach Europa sind deutlich zurückgegangen, und die Geschwindigkeit, mit der die Erdgaspreise steigen, „könnte die europäischen Volkswirtschaften in die Knie zwingen“, so Szijjártó. Der Europäischen Union sei es nicht gelungen, eine Lösung des Konflikts herbeizuführen, und die Wettbewerbsfähigkeit Europas habe in letzter Zeit erheblich abgenommen.