Ungarn: Gasimporte verlagern sich auf die südliche Lieferroute

Was die Gaslieferungen nach Ungarn betrifft, so sagte der Außenminister, dass der Großteil der Gasströme auf die südliche Lieferroute verlagert werde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ungarn importiert täglich etwa 30 Millionen Kubikmeter Gas, von denen mehr als die Hälfte über die südliche Route durch die Türkei, Bulgarien und Serbien geliefert wird, sagte Péter Szijjártó und fügte hinzu, dass die Regierung beschlossen habe, die ungarischen Gasimporte über die in den langfristigen Gasbezugsverträgen des Landes festgelegten Mengen hinaus zu erhöhen. Das zusätzliche Gas werde in den ungarischen Gasspeichern für die Heizperiode gelagert, fügte er hinzu.

Auf die Frage nach dem Migrationsdruck an der Südgrenze sagte Szijjártó, dass die ungarischen Behörden in diesem Jahr bisher rund 114.000 Menschen am illegalen Grenzübertritt gehindert haben, während es im Jahr 2021 weniger als 48.000 gewesen seien. Die Migranten an der Südgrenze würden zunehmend aggressiver, sagte Szijjártó, und fügte hinzu, dass sie sich bewaffneten und diese Waffen manchmal gegeneinander einsetzten und manchmal die ungarischen Polizisten und Soldaten, die die Grenze schützen, bedrohten. „Das ist inakzeptabel“, sagte der Minister. „Diese Leute haben in Ungarn nichts zu suchen. Wir werden sie nicht einreisen lassen, egal wie sehr Brüssel uns dazu drängt oder wie stark die NGOs sie uns aufdrängen.“ „Wir sind in der elften Stunde“, sagte er. „Es ist an der Zeit, dass Brüssel seine Migrationspolitik ändert.“ Unterdessen sagte Szijjártó, Ungarn habe bisher mehr als 833.000 Flüchtlinge aufgenommen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen seien.