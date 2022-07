Ungarn und Rumänien verstärken Zusammenarbeit bei der Energiesicherheit

Ungarn und Rumänien führen Gespräche über die Schaffung neuer Transportwege für Kernbrennstäbe und die Erhöhung der Kapazität der Gasverbindungsleitung zwischen den beiden Ländern, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Dienstag in Bukarest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nach Gesprächen mit seinem rumänischen Amtskollegen Bogdan Lucian Aurescu erklärte Szijjártó auf einer gemeinsamen Pressekonferenz, dass beide Länder erhebliche Anstrengungen zur Stärkung der Energiesicherheit und zur Diversifizierung der Ressourcen unternommen hätten. Die Minister erörterten die Erhöhung der Kapazität der rumänisch-ungarischen Verbindungsleitung. In diesem Jahr erhielt Rumänien mehr als 600 Millionen Kubikmeter Erdgas aus Ungarn über eine Verbindungsleitung mit einer maximalen Kapazität von 2,6 Milliarden Kubikmetern, so Szijjártó. Ungarn erhielt 300 Millionen Kubikmeter über die Verbindungsleitung, die eine maximale Kapazität von 1,7 Milliarden Kubikmetern in dieser Richtung hat, sagte er. Die Kapazität von Rumänien nach Ungarn soll langfristig auf 3 Milliarden Kubikmeter erhöht werden, sagte er.

Angesichts der Lieferunterbrechungen bei Nord Stream-1, der Gaspipeline, die Russland mit Deutschland verbindet, habe die ungarische Regierung beschlossen, die südlichen Versorgungsleitungen zu verstärken, sagte er. „Der Ausbau der südlichen Routen lohnt sich auch deshalb, weil neue Ressourcen nur von dort zu erwarten sind, sei es durch LNG-Terminals in Griechenland oder durch Erdgas aus der Türkei oder Aserbaidschan“, sagte Szijjártó. Außerdem hat Ungarn bisher Brennstäbe über die Ukraine erhalten und hat nun Gespräche darüber aufgenommen, diese Route durch eine Route über Bulgarien und Rumänien zu ersetzen.

„Ungarn und Rumänien sehen sich in diesen kritischen Zeiten mit den gleichen Bedrohungen für ihre physische, wirtschaftliche und Energieversorgungssicherheit konfrontiert“, sagte Szijjártó. Insbesondere Ungarn stehe unter doppeltem Druck durch die 830.000 Flüchtlinge, die „aus dem Osten“ kämen, und die 110.000 illegalen Einwanderer, die es in diesem Jahr an seinen südlichen Grenzen gestoppt habe, sagte er. „Wir sind an unserer südlichen Grenze mit unverschämter Aggression und Gewalt konfrontiert, da sich Gruppen von Migranten bewaffnen – während sie diese Waffen zuweilen gegeneinander einsetzen, bedrohen sie auch die Kräfte, die die ungarische Grenze schützen. Wir werden allen helfen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen, aber der starke Schutz unserer südlichen Grenzen vermittelt den illegalen Migranten die Botschaft, dass sie nicht hierher kommen sollen, weil wir sie nicht hereinlassen, egal wie gewalttätig sie sind“, sagte er.

In Bezug auf die bilaterale Zusammenarbeit zwischen Rumänien und Ungarn sagte Szijjártó, dass der bilaterale Handel im vergangenen Jahr einen Rekordwert von 10-11 Milliarden Euro erreicht habe und in diesem Jahr bisher um 30 % gewachsen sei. Ungarische Unternehmen wie MOL, OTP und Richter spielten eine wichtige Rolle für den wirtschaftlichen Erfolg Rumäniens, sagte er. Sowohl Ungarn als auch Rumänien unterstützen die europäische Integration der westlichen Balkanländer, sagte er. In der Zwischenzeit haben beide Länder angeboten, Transportwege für Getreide zu öffnen, das in der Ukraine aufgrund des Krieges gestrandet ist, fügte er hinzu.